Transition énergétique : un partenariat régional pour la création d’une zone d’innovation

L’implantation d’une zone d’innovation interrégionale ne peut se faire sans l’engagement profond et la collaboration des principaux acteurs du milieu. En mettant nos forces en commun et en profitant du soutien que procure la désignation d’une zone d’innovation, notre région pourrait devenir une plaque tournant à l’échelle internationale en matière de développement des technologies et des pratiques innovantes en transition énergétique , souligne Christian Blanchette, le recteur de l’UQTR, où se trouve l’Institut de recherche sur l’hydrogène.

Ce projet est très attendu par les acteurs du milieu, alors que de plus en plus d’entreprises spécialisées dans le développement et la fabrication de batteries pour voitures électriques se sont installées ou ont annoncé leur venue prochaine dans la région, notamment dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. C’est le cas entre autres de Nouveau Monde Graphite, Nemaska Lithium, BASF et GM Canada.

Bien que la Mauricie et le Centre-du-Québec ont été exclus de la première ronde de désignation de zone d’innovation, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon affirmait en janvier qu’il ne s’agissait que d’ une question de temps avant qu’une annonce soit faite en ce sens.

Je dirais que de considérer la vallée de la Mauricie définit par Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour comme étant une vallée du transport électrique, je pense que c’est très logique et très souhaitable , avait-il dit en entrevue à Radio-Canada.

Le projet de zone d’innovation changera définitivement nos paysages économiques et milieux de vie respectifs, tout en permettant à l’UQTR de prendre un leadership en recherche pour le domaine de la transition énergétique , indique la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.

« Plus que jamais, l’expression "l’union fait la force" prend tout son sens. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Pour le maire de Shawinigan, Michel Angers, en mettant en commun nos forces, nous allons créer, en Mauricie, une zone d’innovation qui va permettre de soutenir le développement économique de toutes nos communautés.

Qu’est-ce qu’une zone d’innovation? Les zones d’innovation visent à attirer, dans des territoires délimités, des talents, des entrepreneurs, de grands donneurs d’ordres ainsi que des chercheurs du Québec et d’ailleurs. Ceux-ci collaborent à des projets d’innovation dans des secteurs technologiques d’avenir et pour lesquels le Québec détient des avantages comparatifs importants. Source: Gouvernement du Québec

