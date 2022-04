Vélo Québec prévoit prolonger la Route verte à l’est de Baie-Comeau

La Route verte est déjà bien développée dans l’ouest de la Côte-Nord. Elle s'arrête officiellement à la Baie-St-Pancrace, dans la région de Baie-Comeau.

La Corporation de la Véloroute des Baleines travaille depuis plusieurs années au développement de cette piste. En octobre dernier, elle avait inauguré un nouveau tronçon de piste cyclable aux Bergeronnes.

Le tronçon de piste cyclable aux Bergeronnes permet aux cyclistes qui se dirigent vers l'est d'éviter de monter la côte sur la 138 où l'accotement est pratiquement inexistant (archives). Photo : Corporation Véloroute des Baleines

La Corporation sera chargée d’élaborer la Route verte à l’est de Baie-Comeau.

L’adhésion à ce circuit cyclable permettra de construire des infrastructures qui respectent les normes de la Route verte québécoise, notamment avec un accotement suffisamment large.

Lorsque la limite de vitesse est de 90 km/h, il y aura entre 1,5 mètre et 1,75 mètre d’accotement prévu de chaque côté [de la route] , explique le directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve.

Denis Villeneuve est le directeur général de la Corporation de la véloroute des Baleines (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le directeur général de Vélo Québec, Jean-François Reault, qui assure le développement de la Route verte, estime que le projet va assurer des retombées économiques positives pour la Côte-Nord.

« Plus l’offre [du circuit de la Route verte] est attrayante, plus il y aura de cyclistes et plus les retombées économiques vont être intéressantes sur le territoire. » — Une citation de Jean-François Reault, directeur général de Vélo Québec

Dix touristes à vélo qui traversent Sept-Îles ne vont pas changer la donne. Par contre, pour des plus petits villages, ça peut faire la différence pour des dépanneurs, des boulangeries et des services d’hébergement , dit M. Reault.

Le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie, souligne que les Nord-Côtiers et les cyclotouristes devront toutefois s’armer de patience avant que cette section de la route 138 soit adaptée.

Pour la section est de la Côte-Nord, cela prendra plusieurs années à se structurer. Mais je pense qu’en y allant un pas à la fois, comme c’était le cas jusqu’à maintenant, on va de plus en plus bonifier le produit , raconte M. Lavoie.

Paul Lavoie est directeur général à Tourisme Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Dès ce mois-ci, des représentants régionaux, de Vélo-Québec et du ministère des Transports (MTQ) doivent s'asseoir ensemble afin d’établir les priorités du projet.

La Route verte, un itinéraire établi par Vélo Québec et le ministère des Transports du Québec MTQ , est le plus vaste itinéraire cyclable en Amérique du Nord, qui dépasse aujourd’hui les 5 300 km.

À l’échelle du Québec, la Route verte traverse désormais 18 régions, 382 municipalités et sept parcs nationaux.

Avec les informations de Félix Lebel