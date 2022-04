Au moins 13 blessés dans une fusillade dans le métro de Brooklyn

Plusieurs personnes ont été blessées mardi matin lors d'une fusillade survenue dans une station de métro de Brooklyn, à New York.

Selon des informations obtenues par la chaîne CNN au moins 13 personnes ont été blessées sur les quais de la station de métro de la 36e rue, dans le quartier de Sunset Park, à Brooklyn.

Un haut responsable des forces de l'ordre a déclaré à la chaîne d'information qu'au moins cinq personnes ont été atteintes de projectiles d'arme à feu lors de l'attaque. Un engin fumigène aurait aussi peut-être explosé dans la gare, selon cette source.

Le service des incendies de la ville, qui affirme avoir d'abord été appelé sur les lieux pour de la fumée qui s'échappait de la station, avait affirmé avoir découvert des engin potentiellement explosifs sur les lieux.

Le service de police de New York a précisé peu de temps après qu'aucun engin explosif actif n'a été retrouvé sur les lieux.

On ignore pour le moment s'il s'agit bien d'une fusillade ou d'un attentat.

La police rechercherait un homme portant un masque à gaz et un gilet de chantier orange qui aurait été vu fuyant les lieux de la fusillade.

La gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a fait savoir qu'elle suivait la situation de près et qu'elle était tenue au courant de l'enquête.

Depuis le 1er janvier, le nombre de fusillades et de coups de feu rapportés à New York est passé de 260 à 296 par rapport à la même période l'an dernier, selon des données du Département de la police de New York NYPD dévoilés la semaine dernière.

