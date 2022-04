Un projet de nouveaux logements en suspens à Beresford

Tous les logements de l’entreprise sont actuellement loués. La liste d’attente pour en obtenir un est très longue. C’est du jamais vu , selon le copropriétaire d’Investissements Madisco, Hervé Arseneau.

Mais l’entreprise hésite à lancer un nouveau projet. Le coût des matériaux de construction est tout simplement trop élevé et la main-d'œuvre n’est pas disponible.

Hervé Arseneau est copropriétaire d'Investissements Madisco, une entreprise qui gère plusieurs logements entre Petit-Rocher et Bathurst. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement de Blaine Higgs a annoncé, dans son plus récent budget, une réduction de 50 %, sur trois ans des impôts fonciers pour les propriétaires de logements locatifs. Malgré cela, le copropriétaire de Madisco assure que sa facture de taxes foncières a gonflé comme jamais auparavant.

C’est ce qu’on aimerait que les gens sachent. Les taxes n’ont pas diminué, elles ont augmenté. Les évaluations ont explosé cette année et ça fait en sorte qu’on a des hausses de taxes de 25 %, 35 %. On en a jusqu’à 60 % , a expliqué M. Arseneau.

L’entrepreneur donne en exemple son immeuble à logements de 27 unités à Beresford. La facture d’impôts fonciers pour ce seul immeuble a grimpé de 48 %.

« À la fin de la journée, on a une facture de 16 000 $ pour 27 appartements. Ça équivaut à 600 et quelques dollars par logement par année. » — Une citation de Hervé Arseneau, propriétaire d'immeubles à logements

Quelqu'un doit payer

Refiler la facture aux locataires n’est donc plus un choix pour les propriétaires d’immeubles à logements dans ce genre de scénario. C’est une décision difficile à prendre selon Hervé Arseneau, puisqu’il gère une entreprise locale.

Nous, étant une compagnie locale, ce n’est pas comme une entreprise de l’Ontario qui envoie des lettres à des adresses, l’appartement 1, l’appartement 2. Nous, ce sont nos voisins, nos clients. Il y a beaucoup de nos clients qui sont soit des gens de notre famille ou des connaissances. Ce n’est pas plaisant d’aller leur demander de grosses augmentations , a-t-il affirmé.

Quand ce sont des augmentations régulières de 0,5 % à 1,5 % par année, les gens comprennent et ont le temps de s’ajuster selon M. Arseneau. Mais les deux dernières années sont plus difficiles.

Les deux dernières années, avec les augmentations qu’on a eu, les locataires n’ont pas la chance de s’ajuster. Avec la pénurie de logements, ils n’ont pas la chance d’aller se trouver un autre logement. Donc, il y en a qui sont pris à payer plus cher ou ils n’ont pas de logements. C’est désolant , a confié l’entrepreneur.

Le gouvernement provincial limite aussi l'augmentation des loyers à 3,8 % pour 2022. Il s'agit d'une autre tuile qui tombe sur le dos des propriétaires alors que leurs coûts ne cessent d'augmenter.

C'est difficile d'aller en affaires et avoir des loyers gelés et des dépenses qui ne le sont pas , déplore M. Arseneau.

Hervé Arseneau propose donc d’exempter la construction de logements abordables de la taxe de vente harmonisée TVH , comme d’autres biens essentiels.

Le logement, présentement, on en a besoin. Au Canada, au Nouveau-Brunswick, il y a de la Taxe de vente harmonisée TVH , si on va et on construit un logement qui coûte 100 000 $, disons, il faut programmer 15 000 $ qu’on doit remettre au gouvernement en taxe de vente harmonisée TVH . Pourquoi on ne dirait pas que nous sommes dans une crise du logement pour les deux ou trois prochaines années et qu’on enlève la taxe de vente harmonisée TVH , conclu M. Arseneau.

Avec des informations de l'émission La matinale