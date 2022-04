Boris Johnson mis à l’amende pour son implication dans le « partygate »

Le premier ministre britannique Boris Johnson devra payer une amende pour avoir contrevenu aux règles anti-COVID-19 lors de fêtes organisées dans les cercles du pouvoir en 2020 et 2021, a indiqué mardi Downing Street. Cette annonce a immédiatement soulevé des appels à la démission de la part des partis d'opposition.

Le ministre des Finances, Rishi Sunak, sera également sanctionné pour son implication dans le partygate , un scandale qui a ébranlé le gouvernement britannique pendant la pandémie.

Le premier ministre et le chancelier de l'Échiquier ont reçu aujourd'hui une notification leur indiquant que la police comptait leur délivrer des amendes , a indiqué la porte-parole.

L'opposition travailliste a immédiatement réagi en demandant le départ du chef du gouvernement et du ministre des Finances.

Boris Johnson et Rishi Sunak ont enfreint la loi et menti à plusieurs reprises aux Britanniques. Ils doivent tous les deux démissionner. Les conservateurs sont totalement inaptes à gouverner , a réagi le chef du Parti travailliste, Keir Starmer via sur Twitter.

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon, cheffe de file des indépendantistes, a elle aussi réclamé la démission de M. Johnson pour avoir enfreint la loi et menti de manière répétée au Parlement à ce sujet .

La police britannique a annoncé mardi avoir émis plus de 50 amendes dans le cadre de cette affaire.

Nous faisons tous les efforts possibles pour faire avancer cette enquête rapidement, ce qui implique de continuer à évaluer des quantités importantes de documents , a ajouté la Metropolitan Police de Londres, indiquant que d'autres sanctions pourraient être délivrées.

Les révélations se sont enchaînées au cours des derniers mois concernant des soirées d'anniversaire ou de départ, notamment, qui ont eu lieu ces deux dernières années, pendant les confinements, et qui ont impliqué des membres du gouvernement conservateur.

Le scandale avait plongé Boris Johnson dans une crise sans précédent, lui qui avait fait une arrivée triomphale au pouvoir en juillet 2019 et qui jouissait d’une grande popularité. Il avait fait son mea culpa devant les députés, mais avait exclu la possibilité de démissionner avant que ne soient rendues les conclusions de l'enquête policière.

Alors qu’on le croyait sur un siège éjectable en janvier dernier, le dirigeant conservateur semblait avoir surmonté la crise, notamment en vantant son rôle moteur dans les sanctions infligées contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine.