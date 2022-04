Une distribution acadienne pour Les Belles-soeurs de Michel Tremblay

On a tellement de fun déjà qu’à chaque fois qu’on finissait de répéter une toune on partait toutes à rire parce que ça va être vraiment le fun ce spectacle-là. Le monde va s’amuser parce que nous autres on s’amuse beaucoup , confie Karène Chiasson, qui incarnera le rôle de Thérèse Dubuc.

Le Théâtre populaire d’Acadie a annoncé la distribution de la production Belles-soeurs, théâtre musical lundi.

La version théâtre musicale de Belles-soeurs a vu le jour en 2010 pour la première fois à Montréal. C'est une version tirée du texte original de Michel Tremblay, mais avec les paroles et la mise en scène de René-Richard Cyr et la musique de Daniel Bélanger.

La production acadienne mettra en vedette les comédiennes Diane Losier, Sylvie Martin, Mélanie LeBlanc, Karène Chiasson, Anne Godin, Frédérique Cyr-Deschênes, Florence Brunet, Nancy Breau, Mélanie Roy, Sandra Le Couteur, Gail LeBlanc Desroches et Claire Normand.

On est tous en train de s’aider, c’est ça qui est formidable, on participe tous ensemble et on se supporte. Évidemment ça va être un travail de longue haleine, mais on a beaucoup d’appui , confie Karène Chiasson.

L’équipe est aussi composée des musiciens Nathalie Renault, Monica Land, Nokomi Ouellet et Jesse Mea qui accompagneront les comédiennes sur scène.

Une partie de la distribution des Belles-soeurs en 1968, où l'on voit Denise Proulx et Denise Filiatrault. Photo : Musée Pop

La pièce écrite en 1965 raconte l'histoire d'une ménagère du Plateau Mont-Royal qui gagne un million de timbres-primes, ce qui lui permettra d'obtenir des objets gratuits. Elle invite ses sœurs et ses voisines à une veillée de collage, qui mettra en lumière la réalité et les frustrations de ces femmes, qui ne vivent pas la vie qu’elles souhaitent.

C’est quelque chose qui est important à voir, c’est comment elles ont réussi à passer à travers cette insatisfaction et comment nous aujourd’hui, grâce à ces femmes-là, on a pu avancer , soulève Karène Chiasson.

Une production offerte par l’équipe originale du théâtre musical

La production acadienne de Belles-soeurs, théâtre musical se fera sous la supervision artistique de Lou Arteau, qui travaille de près avec le metteur en scène René Richard Cyr et qui connaît bien la pièce.

Le directeur artistique et codirecteur général du Théâtre populaire d'Acadie Allain Roy et la directrice artistique de Belles-soeurs, théâtre musical lors du dévoilement de la saison estivale du TPA lundi soir. Photo : Radio-Canada

L’idée d’une reprise acadienne de l'œuvre date d’une conversation entre le directeur artistique et codirecteur général du Théâtre populaire d'Acadie TPA Allain Roy et Lou Arteau il y a trois ans.

J’ai dit : "ah oui, ça serait le fun qu’on puisse faire ça ici avec plein d’Acadiennes, mon Dieu ça serait génial" , soulève Lou Arteau.

Ce sont les productions B14 qui offrent au Théâtre populaire d'Acadie TPA plusieurs éléments de production, qui inclut entre autres les décors, les costumes, les accessoires et la mise en scène.

Ce n’est pas une production qu’on pourrait monter autrement. Pour le Théâtre populaire d’Acadie, ça équivaut à quasiment trois productions du Théâtre populaire d'Acadie TPA , explique Allain Roy.

Pas moins d'une vingtaine de représentations seront présentées au Centre culturel de Caraquet cet été.

Les billets seront en vente dès le 19 avril à 10 h et le calendrier des représentations est disponible sur le site web du Théâtre populaire d'Acadie.