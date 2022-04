Les questions sur la relance de Murdochville devront attendre

Il faut dire que Délisca Ritchie-Roussy avait avisé la population que les élus n’avaient pas beaucoup de réponses puisque le projet est encore au stade exploratoire.

La séance du conseil municipal de Murdochville a donc été très calme.

Une seule question a été posée par l’auditoire sur le projet de Métaux Osisko. Une dame s’est informée de l’endroit où les forages seraient effectués.

Une liste de questions avait quand même été envoyée aux élus, mais il n’en a pas été mention, lors de l’assemblée.

Il est beaucoup trop tôt pour avoir ces questionnements-là , a commenté plus tard en entrevue Mme Délisca Ritchie-Roussy.

Seulement 11 personnes ont assisté à la rencontre du conseil municipal sur le projet de Métaux Osisko. Photo : Radio-Canada

Frédérique Thibodeau était présente, lundi soir. Elle fait partie des citoyens qui veulent en savoir plus sur le projet. Depuis l’envoi de la liste, d’autres questions sont aussi apparues. Plus on en parle, dit-elle, plus on a des questionnements parce que justement on n’a aucune nouvelle information.

La rencontre l’a un peu déçue : On s’est fait dire assez vite qu’on n’avait pas de réponses à nous donner : En fait, rien de clair. Je comprends qu’on est au stade embryonnaire.

La mairesse a toutefois indiqué aux citoyens présents qu’elle souhaite que des représentants de Métaux Osisko tiennent une présentation publique à Murdochville dès qu'ils auront les résultats des forages exploratoires et des études d'impacts environnementaux.

La mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy Photo : Radio-Canada

La mairesse a aussi expliqué qu’elle avait aussi besoin d’être accompagnée par des gens compétents pour bien informer les citoyens.

D'autres élus en attente

Les élus et la population de Murdochville ne sont pas les seuls à attendre les analyses et intentions finales de Métaux Osisko. Dans la MRC voisine, en Haute-Gaspésie on se souvient du temps où une partie de la population des villages de l’est du territoire, Mont-Louis, Anse-Pleureuse, Gros-Morne, travaillait à la mine.

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, est bien d’accord avec la prudence affichée jusqu’à maintenant par la mairesse de Murdochville.

Pour lui, l’avenir du projet repose sur l’acceptabilité sociale. Ce sera central , croit Guy Bernatchez.

En entrevue la semaine dernière sur les ondes de Radio-Canada, la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon a, elle aussi, souligné qu’il ne pourra pas y avoir de relance de l’exploitation minière sans une véritable cohabitation entre le tourisme et l’exploitation minière.

Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de ce qui a été bâti au cours des dernières années , a-t-elle commenté. La population devra être rassurée sur la qualité de vie des citoyens et sur le respect de l’environnement avant le début des activités. C’est vraiment dans l'acceptabilité sociale que ce sera important.

Jusqu’à maintenant, la députée se montre rassurée par la transparence affichée par la minière.

Elle note que Métaux Osisko est déjà en contact avec la Municipalité et son conseil. L’industrie touristique a aussi levé la main pour rencontrer le promoteur, ajoute Méganne Perry Mélançon. C’est plus positif que négatif sur le plan environnemental, je n’ai pas d'inquiétude autant que dans les projets pétroliers où c’est un tout autre monde.

Guy Bernatchez voit le projet d'un bon oeil, mais demeure prudent. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Guy Bernatchez rappelle que même si la relance de l'exploitation du cuivre dérive d’une demande accrue en électricité poussée par la transition énergétique, la population doit rester vigilante. Si on exploite du cuivre chez nous pour améliorer la qualité de l’environnement, oui, mais il faut que ce soit bien fait.

Des questions en suspens

Comme la mairesse de Murdochville, l’ancien maire de Mont-Louis se réjouit d’une possibilité de reprise des activités minières, mais, ajoute-t-il, plusieurs questions demeurent en suspens.

À Mont-Louis, dit-il, on peut se questionner sur les moyens pour transporter le concentré de cuivre. L’ancien quai, qui fut longtemps le lieu de transbordement Mines Gaspé a été démoli. Transports Canada a remplacé la structure par un enrochement. Le terrain adjacent qui appartenait à la minière a été cédé à la Municipalité qui y a aménagé un parc, un camping et une halte touristique. Il faudrait donc reconstruire un nouveau quai. Mettons que la mine opère 15-20 ans, est-ce qu’on va accepter de vivre quotidiennement avec des camions chargés de concentré pour aller au quai, en échange du fait d’avoir un beau quai à la fin des opérations?, demande le préfet.

De son côté, Méganne Perry Mélançon s'interroge sur la capacité d’accueil. 700, 800 emplois qui arrivent d’un coup. On voit déjà que Murdochville est limité en matière de logements, commentait Mme Perry Mélançon.

Est-ce que Murdochville pourrait connaître à nouveau l’exploitation minière du cuivre? Photo : Radio-Canada

Guy Bernatchez voit plutôt la chose d’un bon œil. C’est sûr et certain que ça va nous amener du monde dans toutes les communautés. Il rappelle qu’à l’époque, son père s’est établi à Mont-Louis en 1974 après avoir déniché du travail à la mine de cuivre. Il y a voit même un beau défi : Quand la mine a été fondée, avions-nous les capacités d’accueil. À un moment donné, les solutions vont venir en même temps que le monde va arriver.

La députée de Gaspé indique qu’elle sera attentive à la question des retombées du projet. On va extraire des ressources naturelles dans des régions, mais on ne fait pas la transformation nécessairement sur les lieux. Il y a beaucoup de potentiel qui n’est pas exploité. IL faut aller chercher le maximum de biens pour les municipalités qui prennent le risque sur leur territoire.

La députée promet aussi d’être aux côtés de la mairesse de Murdochville pour mener cette bataille des redevances versées aux régions productrices.

Métaux Osisko effectuera différents forages au cours des prochains mois ce qui lui permettra de décider si elle lancera ou non un nouveau projet minier.