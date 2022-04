Un premier cercle économique régional des peuples autochtones à Mashteuiatsh en juin

L’objectif est d’assurer la pleine participation des peuples autochtones dans l’économie québécoise.

La communauté de Mashteuiatsh accueillera donc des représentants des milieux économique et politique de la région pour établir des ponts avec les gens d’affaires autochtones.

C’est de mettre en valeur les avancées et les réalisations de notre communauté dans notre économie. Ce qui est important, c’est le réseautage entre le milieu économique de notre Première Nation et le monde politique. On souhaite diffuser la force de nos droits par rapport au territoire et l’accès à la ressource pour avoir un effet de levier économique , soutient le chef du conseil de bande Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Gilbert Dominique.

À écouter : Entrevue avec Gilbert Dominique à C'est jamais pareil

Le cercle économique régional de Mashteuiatsh sera la première rencontre régionale qui vise à rassembler des intervenants pour discuter des enjeux économiques spécifiques à certaines communautés.

« On souhaite avoir un réseau sur une base annuelle et qui peut se déplacer d’une région à l’autre. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef du conseil de bande de Mashteuiatsh

Jusqu’à 250 personnes sont attendues durant deux jours au Lac-Saint-Jean pour la rencontre de juin. Les communautés innue, crie et atikamekw participeront notamment à l’événement.