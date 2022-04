Les objectifs de Moscou en Ukraine sont « nobles », assure Poutine

Le président russe a fait ces déclarations au cosmodrome de Vostochni, dans l’extrême-est de son pays, en compagnie du président bélarusse Alexandre Loukachenko, pour le 51e anniversaire du premier vol spatial habité, réalisé par Youri Gagarine.

« Les objectifs sont absolument clairs et nobles. D'un côté, nous aidons et sauvons des gens, et de l'autre, nous prenons simplement des mesures pour garantir la sécurité de la Russie elle-même. C'est clair que nous n'avions pas le choix. C'était la bonne décision. »