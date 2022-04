Le port du masque pour limiter la 6e vague, recommande le Dr Roumeliotis

Alors que la pression s’intensifie, à Ottawa, pour un retour du masque dans les écoles, le médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO) et président de l’Association des agences locales de santé publique (alPHa), Dr Paul Roumeliotis, recommande d'utiliser cet outil encore quelques semaines pour contrer la sixième vague en Ontario.

À Ottawa, le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) — le plus important et le plus grand de la capitale fédérale — doit débattre, mardi, d’une motion visant le retour du masque obligatoire dans tous ses bâtiments.

Moi et mes confrères à travers l’Ontario, on pense que c’est une bonne idée d’avoir [le masque]. On a une forte recommandation de l’avoir parce que ça fait partie d’un des outils que nous avons qui pourrait diminuer l’augmentation de la [sixième] vague , a expliqué le Dr Roumeliotis, mardi, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Le port du masque n’est plus obligatoire dans la très grande majorité des lieux publics, en Ontario, depuis le 21 mars. Selon le Dr Roumeliotis, il aurait été préférable d’attendre davantage.

Je pense que le masque n’aurait pas dû être enlevé. On aurait dû attendre quelques semaines , a-t-il dit.

« On voit une augmentation des admissions à l’hôpital. [...] Je pense que le masque peut aider. [...] Si on ne fait aucune intervention, ça va aller plus haut. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario et président de l’Association des agences locales de santé publique

Alors que la province traverse actuellement une sixième vague de COVID-19, il n’est pas trop tard pour bien faire, a-t-il ajouté.

C’est sûr et certain qu’on est dans une sixième vague, mais si on porte le masque, non seulement dans les écoles, mais aussi dans d’autres endroits publics intérieurs, pour quelques semaines encore, jusqu’à la fin avril-début mai, ça ne va pas régler la situation, mais ça va aider, en combinaison avec le taux de vaccination et la disponibilité des antiviraux, qui vont prévenir les complications sévères. Notre but c’est toujours de diminuer la propagation du virus à travers l’Ontario, mais aussi prévenir les complications chez les personnes vulnérables et de protéger nos hôpitaux.

Tous les effets de la levée des mesures sanitaires sur les hospitalisations dans la province ne sont pas encore observables, a ajouté le Dr Roumeliotis.

Ça prend deux à trois semaines pour qu’on voie ce qui se passe à l’hôpital. On en saura plus d’ici une semaine.

Un mort de plus à Ottawa

À Ottawa, la COVID-19 a fait une nouvelle victime, selon les données de Santé publique Ottawa (SPO), mardi. Au total, 766 personnes ont succombé au coronavirus dans la capitale fédérale depuis février 2020.

Santé publique Ottawa SPO rapporte 109 cas supplémentaires et 1857 cas actifs. Le nombre d'hospitalisations reste toutefois stable. Actuellement, 17 personnes sont hospitalisées, comme lundi, dont une se trouve aux soins intensifs pour une infection active.

Ottawa compte 41 éclosions en cours dans les milieux institutionnels, soit deux de plus que la veille.

À l'échelle de la province, on observe un bond de 276 hospitalisations.

Hausse des hospitalisations en Outaouais

En Outaouais, le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 est en augmentation. Il est passé de 38 hospitalisations, la veille, à 45 hospitalisations, mardi, dont une personne se trouve aux soins intensifs.

La région enregistre deux décès supplémentaires, ce qui porte son total de victimes de la pandémie à 297 morts.

Le nombre de cas actifs est actuellement de 851 personnes, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui rapporte 76 nouveaux cas de COVID recensés.

Le Québec enregistre une forte hausse des hospitalisations, soit 145 de plus que la veille, et 35 décès supplémentaires, mardi.

Les vaccins ont sauvé des vies

Le Dr Roumeliotis a martelé l’importance de la vaccination pour faire face à la pandémie. Les vaccins ont sauvé des vies, a-t-il insisté. Il en donne pour preuve la situation dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les autres milieux de vie collectifs dans l’est ontarien.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO) et président de l’Association des agences locales de santé publique (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Alors que 16 éclosions sont en cours, selon les plus récentes données du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO , et que plus de 80 résidents sont actuellement positifs, aucun d’entre eux n’a dû être admis à l’hôpital, a-t-il dit. Et ce, parce qu’ils ont déjà reçu une quatrième dose, a assuré le Dr Roumeliotis.