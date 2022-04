La grève officiellement terminée à l’hôtel Hilton Québec

On fait aussi de l’information en format collation.

Les travailleurs ont obtenu des augmentations salariales de 12 % réparties sur quatre ans.

À leur retour au travail, le 25 avril, ils auront une hausse salariale immédiate de 8 % et la dernière augmentation de 4 % va entrer en vigueur le 1er avril 2023.

Le syndicat se réjouit de l'entente qui permet également des gains, notamment en ce qui a trait à la protection du lien d’emploi.

C’est toute une lutte que nos membres ont menée , souligne la présidente du syndicat, Louise Jobin. C’est parce qu’ils se sont montrés déterminés, solidaires, qu’ils ont fait confiance à leur comité de négociation, même dans les moments les plus difficiles, qu’on en arrive à ce résultat-là.

Louise Jobin, présidente des employés du syndicat du Hilton Photo : Radio-Canada

Des séquelles

La grève qui a duré environ 7 mois a tout de même laissé des séquelles, ajoute Mme Jobin.

Nous continuons de penser qu’il n’y aurait jamais dû y avoir de conflit de travail au Hilton Québec. Il faut espérer que l’employeur va se souvenir que ça peut lui coûter cher, nous manquer de respect. Nous, nous voulons maintenant regarder en avant. Reprendre notre travail, retrouver notre clientèle le plus rapidement possible. Nous appelons la direction du Hilton Québec à reconstruire avec nous des relations de travail plus harmonieuses sans tarder.

La fermeture de l'hôtel pour des rénovations en 2020, la COVID-19 et le conflit de travail ont provoqué le départ d'environ la moitié des 300 employés qui travaillaient au Hilton avant la pandémie, selon le syndicat.