Masque non obligatoire à l’école : le Nouveau-Brunswick répond à une plainte

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick estime que la plainte portée par la mère d’un élève à Fredericton contre l’abandon du port du masque et des exigences d’isolement dans les écoles doit être rejetée comme étant sans fondement.

Jessica Bleasdale a porté plainte à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick le mois dernier au nom de son fils, River, 12 ans, qui a des déficiences neurodéveloppementales et gastro-intestinales.

Selon elle, l’abandon du port du masque obligatoire à l’école fait courir un plus grand risque à son fils d’y contracter la COVID-19 et de souffrir de complications et de déficit d’apprentissage.

Mme Bleasdale soutient que la politique provinciale sur l’éducation inclusive stipule qu’il faut faire des accommodements pour que tous les enfants puissent assister au cours en classe. Elle ajoute que son fils ne peut être en sécurité à l’école en l’absence du port universel du masque et de l’obligation d’isolement pour les élèves atteints de la COVID-19.

Aucune preuve que le garçon court des risques, selon le gouvernement

Le gouvernement nie toute discrimination basée sur un handicap physique ou mental dans sa réponse présentée lundi à la Commission. Mme Bleasdale a reçu un exemplaire du document.

Les répondants sont le premier ministre, Blaine Higgs, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, la médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, et le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

Jessica Bleasdale en compagnie de son mari, Chad, et de leurs fils River (à gauche) et Rainn (à droite). Photo : Gracieuseté : Jessica Bleasdale

Selon eux, la plaignante n’a pas réussi à prouver que les déficiences neurodéveloppementales et gastro-intestinales de son fils augmentent son risque de complications et de déficit d’apprentissage s’il attrape la COVID-19.

Aucune preuve scientifique ni d’avis d’expert n’appuie ces allégations, ajoute-t-on dans le document portant la signature de l’avocate Karine Arseneault, du ministère de la Justice.

Même si River courait un plus grand risque, l’abandon du port du masque obligatoire n’est pas discriminatoire envers lui, selon Me Arseneault. Elle explique que la décision de ne plus imposer cette mesure sanitaire est basée sur la recommandation de la santé publique et qu’elle s’applique à tous les résidents de la province.

Selon l’avocate, les autorités provinciales encouragent tout de même les gens à continuer à prendre des précautions, comme porter un masque, se laver fréquemment les mains et minimiser leurs contacts rapprochés s’ils le veulent, particulièrement s’ils courent plus de risques en raison de leur âge ou s’ils sont immunodéprimés ou non vaccinés.

Les répondants continuent de surveiller la situation et ils prendront au besoin des décisions basées sur les recommandations de la santé publique, assure l’avocate.

La question de l’isolement obligatoire n’est pas abordée, mais Karine Arseneault ajoute que les répondants se réservent le droit de faire de nouvelles présentations et de soumettre plus de renseignements au cas où la plainte n’est pas rejetée.

Une occasion de réfutation

Jessica Bleasdale juge que la réponse du gouvernement est brusque et insensée .

Si les répondants ne souhaitent pas un règlement, la plaignante aura une occasion de réfutation avant que le dossier ne soit soumis à la Commission pour qu’elle décide de l’écarter ou de faire une enquête, explique Megan Griffith, registraire en gestion des cas à la Commission.

Rappelons que 19 pédiatres ont récemment demandé publiquement au gouvernement de rétablir le port du masque obligatoire à l’école. Dans leur lettre adressée à M. Higgs, Mme Shephard et M. Cardy, ils expliquent que le virus de la COVID-19 se transmet dans l’air que le port du masque et la vaccination contre cette maladie sont des moyens établis de réduire les risques de contagion et de complications.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick partage leur avis.