La policière Heidi Stevenson a fait preuve de courage devant le tueur

La Commission sur les pertes massives a obtenu des documents relatant ce qui s’est produit à Shubenacadie le 19 avril 2020, lorsque Gabriel Wortman a blessé l’agent Chad Morrison et tué la policière Heidi Stevenson, en plus de tuer un passant, Joey Webber, en l’espace de sept minutes.

Un matin pas ordinaire

À 7 h, l’agente Heidi Stevenson commence son quart de travail au détachement d’Enfield. Elle ne peut pas se douter que sa carrière de 25 ans au sein de la Gendarmerie royale du Canada GRC allait se terminer dans quelques heures.

Un avis est émis pour avertir les policiers qu’un tireur est en cavale, considéré armé et dangereux, et qu’il possède un Ford F-150, un Jeep Wrangler et une Mercedes C300.

Une heure plus tard, les policiers reçoivent des détails qui indiquent que le tireur conduit une fausse auto-patrouille de modèle Ford Taurus 2017. On demande aux agents de porter leur gilet par balle et d’être aux aguets, le tireur pourrait se trouver n’importe où en Nouvelle-Écosse.

Les 22 personnes tuées dans le massacre survenu les 18 et 19 avril 2020 à Portapique, Wentworth, Debert et Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Un peu après avoir reçu ces avis, l’agente Stevenson appelle les répartiteurs pour avoir plus de détails. Elle veut savoir si le tireur a accès à une radio et elle demande si la Gendarmerie royale du Canada GRC compte envoyer un communiqué de presse.

Juste avant 9 h, des agents sont déployés sur trois des routes principales entre Colchester et le comté de Hants.

Puis à 10 h 44, une fusillade est rapportée sur la rue Plains et les agents qui bloquent les accès entre les deux comtés changent de position. Heidi Stevenson part rejoindre l’agent Chad Morrison.

Ce dernier vient de rapporter qu'il s'est fait tirer dessus. En voyant la voiture de patrouille du tireur, il croyait que c’était l'agent Stevenson qui s'approchait de lui, mais s'est rendu compte au dernier moment que ce n’était pas le cas.

À ce moment-là, l'agente est un peu plus loin sur la route et se dirige vers lui. Quand le tireur le blesse, l'agent Morrison accélère et fuit la scène. Il explique sur l'émetteur radio ce qui vient de se passer.

Le verre se brisait et j'entendais des bruits étranges et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine et j'avais l'impression que des choses se passaient dans mes bras et je sais que j'avais cette entaille sur le visage , se rappelle l’agent Morrison.

Il conduit presque 5 km pour se rendre à la caserne la plus proche. Sur place, il se rend compte qu’il perd la sensation dans ses mains et ses bras. Il décide de démonter sa carabine et la cache pour éviter qu’elle soit utilisée. Puis il se terre dans les bois en attendant les secours qui arriveront une trentaine de minutes plus tard.

Une rencontre fatale

Quand Heidi Stevenson apprend que l’agent Morrison a été touché, elle accélère pour aller à sa rencontre, mais elle croise le tireur qui percute de plein fouet son véhicule.

Le tireur responsable de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse en avril 2020 passe devant le VUS Ford Escape de Joey Webber à Shubenacadie. Le tireur a tué Joey Webber et l'agent Heidi Stevenson à l'intersection des autoroutes 2 et 224, avant de voler le VUS de Joey Webber. Photo : Gracieuseté : Commission des pertes massives

Plusieurs résidents d'un quartier près de la scène sont témoins de ce qui se produit ensuite et certains contactent le 911.

Selon les témoins, l’agente Stevenson serait sortie de son véhicule et il y a eu des échanges de tirs entre elle et Wortman. Elle tire entre 14 et 15 fois et elle réussit à l'atteindre à la tête, mais la blessure ne l'arrête pas. Alors qu'heidi Stevenson court pour retourner à son véhicule, elle reçoit un coup mortel.

Joey Webber passait par là, en chemin pour aller acheter du mazout. Arrivé à l'intersection, il sort de sa voiture pour aider les blessés, mais est également tué par le tireur.

Celui-ci transfère ses armes dans la voiture de Joey Webber avant de brûler sa réplique de voiture de police. Il part dans le véhicule de Joey Webber.

Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air aussi décontracté de ma vie , témoigne Dean Martin, qui a tout vu de son domicile juste au nord de la scène. C'est comme s'il n'était pas excité, il ne l'était pas, il avait juste l’air un peu frustré, comme si c'était une journée moyenne.

Quelques minutes plus tard, d'autres policiers arrivent sur la scène. Ils éloignent le corps de l'agent Stevenson du véhicule en flammes. Un d’entre eux tente des manœuvres de réanimation avant de se rendre à l’évidence, Heidi Stevenson est morte.

Une réponse exemplaire

S'il y avait des doutes sur les qualifications de l'agent Heidi Stevenson ou sur ses capacités à faire son travail, ses doutes ont été effacés aujourd'hui. Point final , a déclaré Brian Sauvé, le président de la Fédération de la police nationale, qui représente les membres actifs de la Gendarmerie royale du Canada GRC sous le grade d'inspecteur.

Il a aussi dit que le syndicat était de tout coeur avec les amis, la famille et les collègues d'Heidi Stevenson alors que la Commission sur les pertes massives révisait les détails de ces actions courageuses et les circonstances entourant son meurtre dans l'exercice de ses fonctions .

La commission fait relâche pour une journée et doit reprendre mercredi matin à 9 h 30.