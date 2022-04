286 demandes examinées par le Bureau du citoyen de la Ville de Rouyn-Noranda en 2021

On fait aussi de l’information en format collation.

Le troisième rapport annuel du Bureau du citoyen a été adopté lors de la séance du conseil municipal, lundi soir.

Outre le nombre de demandes analysées, le rapport comprend la recommandation que l’administration municipale se dote de cibles quantifiables afin d’améliorer les services offerts aux citoyens.

La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle, confirme que le conseil municipal souhaite que la Ville applique la suggestion émise par le Bureau du citoyen.

On veut vraiment y aller avec quelque chose qui est mesurable parce qu’on y est allé beaucoup dans les dernières années avec des perceptions. [...] Ça va être nécessairement quelque chose de très complexe, mais intéressant à travailler , explique-t-elle.

La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Une pression sur le conseil municipal

La plupart du temps, le Bureau du citoyen accompagne le citoyen dans sa demande et n’a pas à intervenir directement auprès d’une direction quant à la qualité d’un service qu’elle a offert. Il arrive toutefois aux responsables de devoir effectuer le traitement de plaintes, de réaliser des enquêtes et de dresser des recommandations pour l’amélioration des services à la population.

Le fait que le Bureau du citoyen soit directement géré par la Ville ne brime pas son mandat et ses champs de compétence, selon la mairesse suppléante.

C’est le seul comité de la Ville où on a un citoyen qui est président. C’était vraiment dans un souci de préserver une indépendance et qu’il puisse venir nous faire le rapport. Ça met une pression sur le conseil municipal , considère Mme Ramsay-Houle.

La Ville est la mieux placée pour trouver des moyens afin de répondre aux recommandations du Bureau du citoyen, soutient Samuelle Ramsay-Houle.

C’est à nous et à nos services de trouver les solutions adaptées à la réalité de la ville , signale-t-elle.

Principales demandes soumises au Bureau du citoyen Principales demandes soumises au Bureau du citoyen Sujets des demandes Nombre de demandes Voirie 62 Signalement d'infraction (Inspection) 33 Organismes externes 23 Matières résiduelles 18 Stationnement 18

Simplification des services

L’an dernier, le Bureau du citoyen invitait la Ville à faciliter la manière dont elle rend ses services aux citoyens. Samuelle Ramsay-Houle estime que du travail a été fait en ce sens.

On s’est assuré que le citoyen ait un seul répondant et une porte d’entrée. Également, que les réponses aient la même qualité et les mêmes délais de traitement d’un service à l’autre , souligne la mairesse suppléante.

Il reste toutefois beaucoup de travail à faire, accorde Mme Ramsay-Houle.

Il y a des municipalités par exemple qui adoptent un code unique sur lequel on peut appeler pour l’ensemble des demandes de services. On n’y est pas encore à la Ville de Rouyn-Noranda. On vise vraiment à simplifier au maximum pour le citoyen , note-t-elle.

La Ville de Rouyn-Noranda lancera par ailleurs son nouveau site web ce printemps. Elle assure que les citoyens pourront trouver plus facilement vers quel service municipal se tourner selon leur besoin.