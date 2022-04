Tamara Lich engage le célèbre avocat criminaliste Lawrence Greenspon

On fait aussi de l’information en format collation.

Tamara Lich, qui était à l'origine de la campagne de collecte de fonds qui a permis de recueillir plus de 10 millions de dollars pour soutenir les manifestations à Ottawa, a embauché l'avocat criminaliste d'Ottawa, Lawrence Greenspon.

Mme Lich et Chris Barber sont conjointement accusés de méfait, d’avoir encouragé d’autres personnes à commettre un méfait, d'entrave à la police, d’avoir encouragé d’autres personnes à faire obstruction à la police, d’avoir encouragé d’autres personnes à faire de l’intimidation et d'intimidation en bloquant et en obstruant une ou plusieurs autoroutes.

Tamara Lich embrasse ses partisans alors qu'elle quitte le palais de justice d'Ottawa après avoir été libérée sous caution, le 7 mars 2022. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Tamara Lich a été arrêtée le 17 février. Elle s'est d’abord vu refuser une libération sous caution, avant de finalement l’obtenir le 7 mars dernier à la condition de quitter Ottawa dans les 24 heures, et l’Ontario dans les 72 heures, de s'abstenir d'utiliser les réseaux sociaux et de n'avoir aucun contact avec certains co-organisateurs de la manifestation qui a bloqué le centre-ville d’Ottawa pendant près de trois semaines, entre janvier et février dernier.

Diane Magas représentait M. Barber et Mme Lich jusqu’ici. Elle ne représente désormais plus que M. Barber.

On s’attend à ce que M. Greenspon conteste les conditions de la libération sous caution de sa nouvelle cliente, en particulier en ce qui concerne son utilisation des réseaux sociaux.

Une date d'audience pour commencer ce processus n'a pas encore été fixée.

L'avocat Lawrence Greenspon a déjà représenté Mohammad Momin Khawaja, le premier Canadien accusé en vertu de la Loi antiterroriste du Canada, ainsi que l'ancien sénateur Mike Duffy. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Mme Lich ajoute son nom à plusieurs autres clients bien connus de Me Greenspon. Il a auparavant représenté Mohammad Momin Khawaja, le premier Canadien accusé en vertu de la Loi antiterroriste du Canada, ainsi que l'ancien sénateur Mike Duffy.

Avec les informations de David Fraser, CBC News