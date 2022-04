Enquêtes sur un cas de violence au foyer Peter D. Clark, à Ottawa

Le Service de police d’Ottawa et le ministère des Soins de longue durée enquêtent sur un incident de violence physique au foyer de soins de longue durée Peter D. Clark.

Selon une note de service transmise aux médias lundi, en fin de journée, et signée par la directrice générale à la Direction des services sociaux et communautaires de la Ville d'Ottawa, Donna Grey, l’incident a été signalé à un membre de l’équipe de direction du foyer Peter D. Clark par un membre de la famille d’un résident.

Ce dernier a signalé un incident de violence physique de la part d’un membre du personnel à l’égard de ce résident.

Le foyer a signalé l’incident au ministère des Soins de longue durée et au Service de police d’Ottawa (SPO), conformément aux pratiques et aux procédures sur la prévention du mauvais traitement des résidents des Soins de longue durée , explique Mme Grey dans sa note de service.

L’employé impliqué dans l’abus présumé a été retiré du lieu de travail pendant que l’équipe de direction du foyer menait une enquête initiale sur l’incident.

Le dossier est désormais entre les mains de la police d’Ottawa et du ministère des Soins de longue durée qui ont chacun entamé une enquête, selon la note de service.

La personne impliquée dans l’incident n’est plus employée par la Ville d’Ottawa, précise-t-on.

« Nous sommes profondément troublés. » — Une citation de Extrait de la note de service de Donna Grey, directrice générale à la Direction des services sociaux et communautaires de la Ville d'Ottawa

Nous sommes profondément troublés par cette situation et comprenons à quel point elle est bouleversante pour les résidents, les familles et le personnel. Les foyers ont une politique de tolérance zéro pour toute forme d’abus des résidents. Nous nous engageons ainsi à veiller à ce que les allégations de mauvais traitements infligés aux résidents fassent l’objet d’un examen approfondi , écrit explique Mme Grey.

La Ville n'a pas fourni de détails sur les abus présumés et l'information n’a pas été confirmée par la police d'Ottawa, qui n’a pas non plus indiqué si des accusations ont été portées.