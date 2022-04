Plus de 200 choristes de la Mauricie chantent une prière pour l’Ukraine

Des enfants, des adultes, des parents, des grands-parents ont uni leur voix pour le peuple ukrainien à Trois-Rivières. Ils étaient plus de 200 à chanter en ukrainien une prière composée par le Britannique John Rutter. Leur interprétation a été enregistrée dans le but de produire une vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux jeudi.

Comme beaucoup de monde sur la planète, le musicien et enseignant au programme Musique-études de l’Académie Les Estacades, Sébastien Lépine est touché par le drame des Ukrainiens. C’est clair qu’il faut faire quelque chose, c'est un geste de solidarité. On est loin. Qu’est-ce qu’on peut faire en tant que musicien, c’est de donner un peu d’espoir, de faire en sorte que les gens vont trouver un peu de réconfort par cette prière-là.

Le musicien et professeur Sébastien Lépine a voulu témoigner de son soutien avec le peuple Ukrainien. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il découvre la nouvelle œuvre de John Rutter qu’il a composée dans le même esprit. Sébastien Lépine lui a écrit et le compositeur lui a envoyé la partition.

Il a réuni les Petits chanteurs de la Maîtrise du Cap, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières, le chœur du Conservatoire de musique de Trois-Rivières et la chorale de l’Académie les Estacades.

Chanter en ukrainien

La pièce est assez simple, explique Sébastien Lépine puisqu’il s’agit d’une litanie composée de quatre phrases. Une litanie, c’est un passage musical qu’on répète de plus en plus fort. Comme c'est du Rutter, il a mis ça à sa sauce avec des enchaînements d’accords qui sont typiques à lui, qui sont très très forts. C’est une pièce très évocatrice dans les circonstances.

John Rutter a demandé à une Ukrainienne de transcrire la pièce en phonétique ce qui permet aux choristes de bien prononcer les mots.

Une prière ukrainienne Seigneur Dieu, protège l’Ukraine Donne-lui la force, la foi et l’espoir Notre Dieu, amen Entends notre prière Entends notre prière Entends notre prière Amen

Une vidéo plutôt qu'un concert

Réunir 200 personnes pour un concert, surtout en cette période de COVID relève de l’impossible. C’est pourquoi le musicien et chef de choeur a eu l’idée de produire une vidéo et d’amasser des fonds pour la Croix-Rouge. Il souhaite que la vidéo touche les gens et devienne virale. Les gens vont écouter ça, seuls avec leur appareil, il va y avoir un moment de recueillement où ils vont être seuls avec leur âme puis penser à tout ça. Je pense que ça peut être très touchant.

La vidéo sera publiée le jeudi 14 avril.