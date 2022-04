La pénurie de logements dans la région angoisse plusieurs familles

Trois personnes ont accepté de partager leur réalité et de parler des démarches qu’elles multiplient afin de dénicher un logement, lors de l’émission Place publique, lundi.

La pénurie de logements se fait davantage sentir cette année, en particulier à Alma et Saguenay, qui sont les deux municipalités les plus touchées dans la région.

À Alma, le taux d'inoccupation est passé de 0,9 % en 2020 à 0,7 % en 2021, selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). À Saguenay, le taux d'inoccupation était de 1,7 % en 2021, alors qu’il était de 2,8 % l’année précédente.

Un terrain de camping en dernier recours

Pour Rebeca Gauthier, 20 ans, ainsi que pour sa mère et sa petite soeur, le déménagement approche. Elles doivent quitter leur 5 ½ d’ici le 1er mai.

La famille recherche un appartement 5 ½ ou 4 ½ qui correspondrait à leur budget et qui leur permettrait d’accueillir leurs deux chiens. Elles paient actuellement 1025 $ par mois et cherchent un appartement qui coûte entre 600 et 800 $ à Chicoutimi ou à Jonquière.

Présentement, on ne trouve pas grand-chose. C’est sûr que des fois c’est trouvé, mais c’est vraiment trop au-dessus de notre budget. Sinon, les animaux ne sont pas acceptés , regrette Rebeca, à moins de deux semaines du déménagement.

Elles multiplient les démarches en vain. Des fois on envoie des messages, on n’est même pas répondu. Ou juste on se fait dire que c’est déjà loué, explique-t-elle. On n’a pas le temps de visiter quand on se fait dire qu’on peut aller visiter. C’est vraiment plate. La situation cause du stress à la jeune femme.

« Je dirais que je suis pas mal angoissée, j’ai peur de me retrouver à la rue. » — Une citation de Rebeca Gauthier

Sa mère et elle ont commencé à envisager des scénarios, si elles ne trouvent pas un logement en vue du 1er mai. Peut-être trouver un terrain de camping en attendant de trouver autre chose, évoque-t-elle. Parce que nous autres, le propriétaire, il a déjà trouvé un nouveau locataire. Ou peut-être une rallonge d’un mois ou deux...

Déménager pour avoir accès à une classe spécialisée

Nathalie Trottier est dans une situation semblable. Celle qui travaille comme intervenante pour la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean doit quitter son appartement de Jonquière pour s’installer à Chicoutimi afin que sa fille de huit ans, qui a des besoins particuliers, ait accès à une classe spécialisée au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Les ressources n’étaient pas suffisantes pour que sa fille puisse continuer à aller à l’école à Jonquière.

Tant que je n’ai pas ma preuve d’adresse [à Chicoutimi], elle n’est pas inscrite officiellement, donc j’ai le stress de chercher un logement, le stress qu’elle ne soit pas inscrite , explique-t-elle.

Les appartements sont « très dispendieux » à Chicoutimi, constate une locataire qui cherche un nouvel appartement. Photo : Radio-Canada

Les appartements sont cependant très dispendieux à Chicoutimi, constate-t-elle. Les demandes sont nombreuses et plusieurs locataires tentent de séduire les propriétaires.

« Ça cause beaucoup de stress, beaucoup d’insomnie. [...] Si on ne répond pas tout de suite aux annonces, il y en a 20, 30, 40 qui passent devant nous. Puis des fois, on va visiter, puis ils nous disent qu’il y a quelqu’un en avant de nous et qu’ils privilégient cette personne-là. » — Une citation de Nathalie Trottier, une résidante de Jonquière

Elle a visité une dizaine de logements jusqu’à maintenant et ne compte plus les appels et les messages envoyés en réponse à des annonces en ligne. Nathalie Trottier n’entend pas baisser les bras. Je ne renoncerai pas pour ma fille, ça, c’est sûr.

Un stress qui augmente

Diane Simard, de Saint-Félicien, est de son côté à la recherche d’un 5 ½ ou d’un 6 ½, alors que leur 4 ½ à 900 $ par mois est devenu trop petit pour son conjoint et elle, ainsi que leurs deux filles et leur chien.

La famille espère trouver un appartement entre 600 et 800 $. Parce qu’avec tout ce qui est en train de monter dans la vie, ça commence à être difficile à rejoindre les deux bouts , partage-t-elle.

Les seules options trouvées se situent à une heure de route de leur lieu de travail. Ici, à Saint-Félicien, on ne trouve rien. On trouve du 3 ½, encore là, un peu de 4 ½, mais on ne trouve vraiment rien , indique-t-elle.

Le stress augmente pour les membres de la famille qui envisagent demander une extension au propriétaire de leur appartement ou encore de demeurer chez des proches, s’ils ne trouvent pas de nouveau logement.