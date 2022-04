Alberta : un ex-ministre de la justice nie avoir intimidé une participante à un procès

On fait aussi de l’information en format collation.

L’avocat de l’ancien ministre Jonathan Denis affirme que si ce dernier a menacé Anny Sauvageau de diffamation, ce n’est pas pour la dissuader de sa poursuite contre le ministère de la Justice.

Il dit que l'avertissement portait sur des commentaires que la docteure aurait pu faire aux médias, et non à son témoignage sous serment, qui est protégé par la loi.

La juge Sulyma s'est toutefois montrée sceptique. Ce n’est pas ce que dit la lettre , a-t-elle remarqué.

Me Brendan Miller concède que la formulation aurait pu être plus claire . Mais ce n’est simplement pas de l’intimidation de témoin , insiste-t-il.

C’est la deuxième controverse dans laquelle Jonathan Denis se retrouve impliqué cette semaine.

Selon des allégations publiées lundi dans la Presse canadienne, il aurait tenté d’accéder aux relevés téléphoniques d’une journaliste sans son consentement, après que celle-ci ait publié une histoire sur de possibles manquements aux protocoles sanitaires lors de son mariage.

Un procès pour congédiement injustifié suspendu

Anny Sauvageau, qui a été médecin légiste en chef de l’Alberta jusqu’en 2015, poursuit le ministère de la Justice pour 7,6 millions de dollars pour congédiement injustifié.

Le 7 avril, un avocat de l’ancien ministre de la Justice Jonathan Denis a envoyé une lettre aux avocats de la Dre Sauvageau pour les avertir qu’il suit ce procès de près et envisage de la poursuivre pour diffamation.

Ces actions doivent cesser immédiatement et nous nous réservons le droit de nous référer à cette correspondance si la diffamation de la Dre Sauvageau devait continuer , peut-on lire.

Or, les témoignages en cour bénéficient d’un privilège absolu qui les exempte de telles poursuites.

La juge a suspendu le procès et convoqué Jonathan Denis devant la Cour du banc de la Reine, lundi.

Une tentative d’intimidation

Les avocats de la Dre Sauvageau disent que cette lettre visait à menacer et intimider leur cliente. Il s’agit selon eux d’un outrage au tribunal, et fort possiblement d’une entrave à la justice, deux infractions au Code criminel.

L’avocat de M. Denis, Me Brendan Miller, a répété à plusieurs reprises que tout le monde sait qu’on ne peut pas poursuivre quelqu’un pour son témoignage sous serment et que la Dre Sauvageau n’a absolument rien à craindre . Me Miller maintient que la menace de diffamation portait sur des commentaires qu’elle aurait faits aux médias, en dehors de la cour.

La Dre Sauvageau n’a accordé aucune entrevue publique médiatisée depuis son congédiement. Questionné à ce sujet à la sortie du palais de justice, Me Miller n’a pas voulu préciser à quoi il faisait référence.

Un possible outrage au tribunal

La juge Sulyma a envisagé d’annuler le procès en raison de l’intervention de Jonathan Denis, mais y a renoncé, disant que cela ne servirait personne. Les avocats de la Dre Sauvageau ont dit qu’ils ne chercheraient pas à obtenir des réparations prévues par le Code criminel, comme une peine de prison.

La juge doit maintenant décider si l’ancien ministre a commis un outrage au tribunal, et comment procéder pour la suite du procès. Me Miller a évoqué la possibilité de sceller le témoignage d'Anny Sauvageau et d’y appliquer un interdit de publication.

La juge doit rendre sa décision mercredi matin, avant la reprise officielle du procès.