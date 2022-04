Il y a un an jour pour jour, l'Université Laurentienne, en crise financière, annonçait la suppression de plus de 70 programmes, dont 29 en français. L'établissement sudburois licenciait également une centaine de professeurs.

L'épisode est encore douloureux pour plusieurs membres de la communauté universitaire qui déplorent l'offre désormais réduite des programmes universitaires en français dans le Nord de l'Ontario.

Ils réclament à nouveau de l'appui financier du gouvernement pour y remédier.

Lauren Carney passe ses tout derniers examens, avant d’obtenir en juin son baccalauréat de l’Université Laurentienne.

Le temps d’une pause, elle contemple ses albums photos remplis d’images des nombreuses productions théâtrales dans lesquelles elle a joué au cours des quatre dernières années.

Ça, c’était Les Monologues du vagin , montre-t-elle du doigt.

La pièce restera gravée dans sa mémoire parce qu’alors que l’étudiante montait sur scène la première semaine de mars 2020, elle était loin de se douter de l’énorme impact qu’aurait la COVID-19 à peine quelques jours plus tard, paralysant plusieurs secteurs, dont celui des arts de la scène.

Lauren Carney termine ses études à l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Originaire de Timmins, Lauren Carney s’est inscrite en 2018 à l’Université Laurentienne.

Pour combattre l’anxiété qu’elle ressent depuis longtemps , elle a choisi d’étudier en psychologie et en théâtre.

Utiliser mon corps, ma voix, mes pensées d’une façon qui peut aider les autres, c’est ça que je vois dans le théâtre , affirme-t-elle.

« Je voulais amener le théâtre à d’autres pour les aider à guérir parce que le théâtre m’a guérie. » — Une citation de Lauren Carney, étudiante à l’Université Laurentienne

Autrefois très anxieuse, Lauren Carney dit avoir été «guérie» par le théâtre. Photo : Avec l'autorisation de Lauren Carney

En avril 2021, l’Université Laurentienne, aux prises avec d’importants problèmes financiers, supprimait le programme de théâtre ainsi qu’une soixantaine d’autres.

Lauren Carney a donc dû se tourner vers l’Université d’Ottawa — son deuxième choix lorsqu’elle finissait le secondaire — pour suivre, à distance, les quelques cours de théâtre qui lui restaient, et vers l’Université Nipissing de North Bay pour poursuivre sa mineure en études autochtones, que l’Université de Sudbury, victime collatérale de la crise, ne pouvait plus lui offrir.

Naviguer les deux autres universités et terminer mes cours de psychologie à l’Université Laurentienne, c’était très stressant, même l’aspect financier, [savoir comment] je vais payer [les frais de scolarité] à trois universités , note-t-elle.

Son regard est maintenant tourné vers les nouvelles aventures professionnelles qu’elle espère entreprendre, mais elle ne peut s’empêcher de penser à ceux qui, contrairement à elle, n’auront pas la possibilité, du moins dans l’immédiat, de poursuivre les études de leur choix dans le Nord de l’Ontario.

« J’ai eu de très belles expériences. J’étais fière du département de théâtre. C’est vraiment triste que ces expériences ne seront pas vécues par d’autres personnes. » — Une citation de Lauren Carney, étudiante à l’Université Laurentienne

Une perte culturelle

Privé de son programme d’études à la Laurentienne, Maël Bisson, lui, s’est inscrit à l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

L’Université d’Ottawa offre aussi un programme de théâtre en français, reconnaît-il, mais vivre dans la capitale nationale lui aurait coûté un peu trop cher .

Les études à Moncton vont super bien , mais il regrette d’avoir été contraint de plier bagage, dire au revoir à non seulement sa famille [...], mais aussi une communauté avec laquelle il avait tissé des liens depuis deux ans à Sudbury, au Théâtre du Nouvel-Ontario, [...] les Éditions Prise de parole, la Place des Arts .

« C’est une perte culturelle, une perte locale. Ça [pousse] l’exode des jeunes du Nord de l’Ontario pour justement aller vers des établissements qui peuvent leur être bénéfiques pour leur avenir, en français surtout. » — Une citation de Maël Bisson, ancien étudiant de l’Université Laurentienne

Le programme de théâtre de l'Université Laurentienne est l'un des 29 programmes en français supprimés en avril 2021. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Les deux universités ontariennes de langue française de l’Ontario, l’Université de l’Ontario français et l’Université de Hearst, n’offrent aucun des programmes en français supprimés à l’Université Laurentienne.

Certains, comme le programme de sage-femme et celui de leadership en activités physique de plein air, ne sont pas non plus offerts à l’Université d’Ottawa, la seule autre université bilingue en Ontario.

Parmi les programmes en anglais supprimés, la radiothérapie n’est offerte par aucune autre université dans le Nord de l’Ontario.

Les seuls programmes de physique et de langues modernes de la région se trouvent désormais à l’Université Lakehead de Thunder Bay, à plus de 1000 kilomètres de Sudbury.

L’Université Laurentienne a justifié ses coupes par le faible nombre d’inscriptions dans les programmes visés et juge qu'il était nécessaire d'aligner [ses] programmes d'enseignement [avec les] intérêts de la population étudiante et les demandes du marché  (Nouvelle fenêtre) .

Mais l’histoire, la géographie, les mathématiques, le français, la physique [des programmes supprimés à la Laurentienne, NDLR] sont des matières enseignées dans les écoles , fait remarquer le professeur émérite de gestion à l’Université laurentienne Jean-Charles Cachon, qui craint que les coupes de l’établissement n’exacerbent la pénurie d’enseignants francophones en Ontario.

Demandes d’appui gouvernemental renouvelées

Le 12 avril 2021, une centaine de professeurs de l’Université Laurentienne apprenaient également qu’ils perdaient leur emploi.

La carrière de 38 ans Jean-Charles Cachon à l’établissement s’est ainsi conclue de manière soudaine.

Personnellement, il y a à la fois une colère mais aussi, il y a le fait qu’on est résilient , déclare-t-il.

Jean-Charles Cachon a enseigné à l'Université Laurentienne pendant 38 ans avant de perdre son emploi au printemps 2021. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Au cours de la dernière année, il a poursuivi des travaux de recherche dans lesquels il s’était déjà engagé, et est devenu membre d’un comité qui veut guider le projet d’université de langue française dans le Moyen-Nord de l’Ontario.

L’Université de Sudbury, aujourd’hui autonome et entièrement francophone, tente toujours d’obtenir du financement gouvernemental pour redémarrer ses activités pédagogiques.

La province ne semble toutefois pas être prête à acquiescer à la demande dans l’immédiat.

On doit étudier le dossier, on ne veut pas faire ça trop vite, mais on comprend absolument, on doit avoir une réponse , a indiqué la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney la semaine dernière.

On fait face maintenant à une génération perdue. Il y a des étudiants qui ont perdu leurs programmes qui n’ont pas pu s’inscrire. L’année prochaine, ça va encore être la même chose parce qu’il est trop tard maintenant pour avoir des programmes reconstitués pour l’automne 2022 , signale M. Cachon.

« Il faut absolument qu’il y ait une décision politique de la part du gouvernement de l’Ontario pour restaurer la situation qui prévalait depuis 1913 à Sudbury [date de la création du Collège du Sacré-Coeur, ancêtre de l’Université de Sudbury, NDLR]. » — Une citation de Jean-Charles Cachon, ancien professeur de l’Université Laurentienne

L'Université Laurentienne a motivé les coupes par le faible nombre d'inscriptions dans les programmes visés. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Le président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL), Fabrice Colin, souligne que l’établissement a un rôle extraordinaire et un impact vraiment extraordinaire sur la communauté.

Il note que plus de la moitié des étudiants sont les tout premiers de leur famille à faire des études postsecondaires  (Nouvelle fenêtre) et que la grande majorité des diplômés restent dans le Nord de l’Ontario.

Le 31 mars dernier, la commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke, publiait son rapport d’enquête sur les coupes de l’Université Laurentienne.

Elle blâme d’une part l’établissement pour avoir enfreint la Loi sur les services en français, et d’autre part le gouvernement de l’Ontario pour ne pas s’être assuré que des infractions soient évitées.

Fabrice Colin est le président de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Fabrice Colin voit dans le rapport un message au gouvernement que le financement approprié doit être fourni à l’Université Laurentienne pour qu’elle puisse offrir à nouveau un bon nombre de ces programmes qui ont été supprimés .

« Le financement de l’Université Laurentienne, étant donné son importance [...], est absolument critique et ce serait bien que le gouvernement se le rappelle surtout en cette période d’élections. » — Une citation de Fabrice Colin, président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne

Lundi, la crise financière de l’Université Laurentienne a rebondi à Queen’s Park.

En période de questions, le député néodémocrate de Sudbury, Jamie West, a demandé au premier ministre de l’Ontario s’il octroierait à l’établissement le financement nécessaire pour sa reconstruction .

La ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop, a répliqué en rappelant que le gouvernement avait déjà octroyé un appui financier à l’Université, dont un prêt de 35 millions de dollars et une subvention de 6 millions de dollars pour l’aider à éponger les pertes de revenus encourues en raison de la COVID-19.

Nous continuerons de travailler avec l’administration et le conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne pour assurer leur succès , a ajouté la ministre Dunlop.

Cette semaine, une série d’activités sont prévues à Sudbury pour souligner le premier anniversaire des coupes.

Une année plus tard, certes, la plaie est toujours vive , admet Fabrice Colin, même s’il a eu vent de certains anciens collègues qui ont pu se trouver des postes d’enseignement ou en administration à d’autres universités.

Mais ça reste un traumatisme, y compris pour leurs collègues qui sont toujours à l’Université Laurentienne, surtout dans le contexte où nous sommes toujours sous le coup de la LACC [la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, NDLR].

L’Université Laurentienne restera à l’abri de ses créanciers au moins jusqu’au 31 mai.