Devant l’augmentation des infections et des hospitalisations liées à la COVID-19 dans la province, à cause notamment du sous-variant BA.2, des experts exhortent le gouvernement albertain à accélérer la cadence de l’injection de la 3 e dose de vaccination.

Avec 36,7 % de sa population totale triplement vaccinée, l’Alberta fait moins bien que toutes les autres provinces canadiennes. Le taux de vaccination des personnes éligibles à la troisième dose, les 12 ans et plus, se situe à 43,1 % dans la province, alors qu'en Ontario ce chiffre est de 55 % pour la même catégorie d’âge.

Au même moment, les cas de nouvelles infections à la COVID-19 progressent dans la province. Ces hausses sont principalement imputées à la souche BA.2, un sous-variant d'Omicron jugé hautement transmissible.

De peur que cette sous-variante devienne source de problème, des experts jugent nécessaire l’inoculation de la 3e dose.

Selon la Dre Lynora Saxinger, beaucoup de gens semblent se complaire dans l'idée qu'ils sont complètement vaccinés après deux doses en ne jugeant pas bon d'aller chercher une troisième dose .

Pourtant, d’après cette médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l’Alberta, la troisième dose de vaccin fait une grande partie du travail à ce stade de la pandémie.

« [La prise de la troisième dose de vaccin] fait passer d'environ 60 % de protection contre l'hospitalisation à plus de 90 %, ce qui est beaucoup. » — Une citation de Dre Lynora Saxinger, médecin spécialiste des maladies infectieuses, Université de l’Alberta

Son confrère Dan Gregson, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Calgary, abonde dans le même sens. Selon ce dernier, la prise d’une troisième injection combinée au port du masque permet de minimiser les infections et les risques d’hospitalisation.

Le gouvernement accusé de complaisance

Professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de l'Alberta, Shannon MacDonald fait des recherches sur les politiques et les pratiques d'immunisation. Selon elle, si les Albertains sont moins enclins à aller chercher leur 3e dose, c’est en partie à cause du gouvernement qui aurait manqué de clarté dans sa façon de communiquer sur la réalité de la pandémie dans la province.

Les gens n'iront pas chercher une troisième dose de vaccin s'ils pensent que [la pandémie est terminée] , a-t-elle déclaré, soulignant que le message du gouvernement doit insister en conséquence sur le fait que nous sommes toujours dans une phase active de cette pandémie.

La professeure Shannon MacDonald recommande au gouvernement albertain de créer un outil de prise de décision en ligne qui devrait tenir compte des directives locales, et déterminer des délais pour les troisièmes injections. Ces délais, selon elle, devraient être fixés en fonction du moment où une personne a reçu les deux premières doses et du moment où elle a été infectée.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire de mise à jour des données sur la COVID-19 dans la province tenue jeudi, le ministre albertain de la Santé, Jason Copping, et la médecin-hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, ont fait état d’une légère augmentation des infections et des hospitalisations liées à la COVID-19.

Ils ont également indiqué à cette occasion que la province s’attendait à la poursuite de cette tendance à la hausse dans les jours et semaines à venir.

Le gouvernement albertain a par ailleurs annoncé qu’à compter de mardi, les personnes âgées de 70 ans et plus, les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits de 65 ans et plus, ainsi que les aînés vivants dans les centres de soins collectifs, pourront recevoir leur quatrième injection.

Avec les informations de Jennifer Lee