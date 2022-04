Ringo Starr en spectacle à Laval en septembre

Au cours des deux dernières années, le musicien de 81 ans a été très occupé, lançant notamment deux microalbums, Zoom In et Change the World.

Il a également publié deux livres en édition limitée : Ringo Rocks : 30 Years of the All Starrs 1989-2019 et Lifted : Fab Images and Memories of My Life with The Beatles from Across the Universe,

Ayant reporté sa tournée prévue pour 2020 en raison de la pandémie, Ringo Starr s’est dit heureux de renouer avec le public. J'ai vraiment hâte d’être sur scène! Je suis impatient de voir tous nos fans et d’ici là, je souhaite paix et amour à tout le monde , a-t-il déclaré lundi par voie de communiqué.

Sept spectacles au Canada

L’ancien batteur des Beatles avait annoncé au mois de février 22 dates pour sa tournée nord-américaine, qui débutera le 27 mai à Rama, en Ontario.

Lundi, il a dévoilé 19 nouvelles dates, qui comprennent le spectacle de Laval. L’artiste britannique offrira six autres concerts au Canada, notamment à Kingston, à Winnipeg et à Saskatoon. La tournée se conclura le 20 octobre, à Mexico.

Fondé en 1989, le All-Starr Band est un groupe à formation variable qui a déjà compté en son sein des légendes de la musique comme Peter Frampton ou Joe Walsh, des Eagles.

Pour la tournée à venir, le groupe sera composé du guitariste Steve Lukather, du saxophoniste Warren Ham, du bassiste Hamish Stuart, du batteur Gregg Bissonett et du multi-instrumentiste Edgar Winter.

Enfin, Colin Hay, leader du groupe australien Men at Work, fera également partie de la troupe de musiciens.

Après la dissolution des Beatles, en 1970, Ringo Starr a entamé une carrière solo qui est aujourd’hui riche d'une vingtaine d'albums studio.