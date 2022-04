Hélène Martineau disparaissait mystérieusement il y a cinq ans

Cinq ans après l’énigmatique disparition d’Hélène Martineau survenue à Saguenay, une nouvelle équipe de la Sureté du Québec (SQ) est chargée de revoir de fond en comble le dossier considéré comme un meurtre non élucidé. Le corps de la femme n’a jamais été retrouvé et l’unique suspect identifié par la police dès le départ est son conjoint, Michel Larouche.

Faute d’avancées significatives, l’enquête qui relevait de la Division des crimes contre la personne a été transférée en décembre 2021 à la Division des disparitions et des dossiers non résolus. Même s’il s’agit désormais d’un cold case dans le jargon policier, la Sûreté du Québec SQ assure être loin d’abandonner le dossier.

Au cours des prochains mois, les enquêteurs vont jeter un regard neuf sur les éléments de preuve recueillis dans le but de trouver un indice qui permettrait enfin de résoudre cette affaire nébuleuse et d’offrir des réponses aux proches.

Que s’est-il passé ?

Le 12 avril 2017, Hélène Martineau est disparue pratiquement sans laisser de trace. L’ergothérapeute de 48 ans qui souffrait d’une dépression devait s'envoler quelques jours plus tard en Alberta afin d’aller se ressourcer chez sa sœur jumelle qui habite à Canmore.

Lors de cette journée fatidique, la femme s’est rendue à l’hôpital de Jonquière pour déposer un billet médical prolongeant son arrêt de travail. Elle a ensuite été aperçue dans une boutique de la Place du Royaume à Chicoutimi où elle a échangé un morceau de vêtement pour l’une de ses trois filles. Elle serait revenue à la résidence familiale de la rue Montgomery, dans le quartier Sainte-Thérèse d’Arvida, vers 12 h 15. Personne ne l’a vue ou n’a eu de ses nouvelles par la suite.

Hélène Martineau a été vue dans un commerce de la Place du Royaume peu de temps avant sa disparition. Photo : Sûreté du Québec

L’homme qui partageait sa vie depuis 27 ans, Michel Larouche, avait dormi chez ses parents la veille. De son propre aveu, le couple traversait une passe difficile et avait besoin d’un moment de réflexion. L’enseignant en physique avait admis être lui aussi dépressif. Il est rapidement devenu le suspect numéro un dans cette affaire puisqu’il n'avait pas d’alibi entre 15 h et 17 h 45, le jour de la disparition. Michel Larouche prétend avoir fait une sieste chez ses parents, ce que personne ne peut corroborer. Leur résidence était située à 30 minutes de marche de la demeure du couple.

Le conjoint d’Hélène Martineau a toujours affirmé ne pas avoir eu de communication avec sa femme ce jour-là. C’est en se rendant au concert de sa fille à 18 h qu’il aurait appris qu’elle était absente du domicile familial à l’heure du souper, mais que ses effets personnels tels que son cellulaire et son portefeuille s’y trouvaient. Après le concert, vers 21 h, Michel Larouche a signalé la disparition d’Hélène Martineau à la police avant même de se rendre chez lui pour voir si elle était de retour.

Un branlebas de combat s’est alors amorcé pour retrouver la femme avec des recherches terrestres, aériennes et sous-marines. Bénévoles et policiers ont d’ailleurs arpenté à plusieurs reprises les sentiers du Manoir du Saguenay où la femme avait l’habitude de marcher, tout comme les terrains près du club de golf et de l’usine d’épuration.

Un plongeur de la Sûreté du Québec s'apprête à plonger dans un étang à la recherche d'Hélène Martineau. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Une disparition traitée comme un meurtre

Si le Service de police de Saguenay (SPS) a d’abord cru à un suicide, l’enquête transférée à la Division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec SQ le 20 avril 2017 a rapidement porté sur un homicide.

Des éléments ont laissé croire dès le départ qu’un crime a été commis , explique le policier retraité de la Sûreté du Québec SQ , François Doré, qui a accepté de livrer son analyse du dossier bien qu’il n'ait pas été partie prenante de l’enquête.

Le 21 avril, le service de l’identité judiciaire et les enquêteurs fouillaient la résidence de la rue Montgomery et passaient les véhicules du couple au peigne fin. Trois jours plus tard, la police laissait entendre qu’Hélène Martineau avait été assassinée.

Une remorque et le poste de commandement devant la résidence d'Hélène Martineau le 21 avril 2017. Photo : Radio-Canada

La SQ a notamment fait allusion à une note adressée à Michel Larouche qui a été retrouvée et qui constituerait un élément important de l’enquête. Elle est gardée comme pièce à conviction. Mais cinq ans plus tard, est-ce qu’elle pourrait révéler une partie d’empreinte avec la technologie d’aujourd’hui? , évoque comme possibilité François Doré.

En juin 2017, les enquêteurs se sont par ailleurs déplacés sur un terrain de villégiature appartenant à Michel Larouche à Lac-Kénogami. Ils ont saisi une tente-roulotte et une remorque à des fins d’expertise alors que des plongeurs ont cherché en vain au fond du lac.

Le conjoint d’Hélène Martineau a été interrogé à plusieurs reprises et a échoué au test du polygraphe, une preuve toutefois inadmissible en cour. Il avait lui-même demandé à passer le détecteur de mensonges pour dissiper les soupçons. Selon Michel Larouche, le stress ou la fatigue ont pu influencer les résultats. Il a toujours clamé son innocence, allant même jusqu’à offrir une récompense de 20 000 $ pour retrouver sa femme. Aucune accusation n’a été déposée contre lui.

Le conjoint d'Hélène Martineau, Michel Larouche, a participé activement aux recherches de sa femme et a offert une récompense pour la retrouver. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Joint par téléphone dans le cadre de ce reportage, Michel Larouche a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire de commentaires à la veille du cinquième anniversaire de la disparition de sa femme. L’enseignant qui est toujours à l’embauche du Cégep de Jonquière n’est pas retourné en classe depuis les événements.

Les suites de l’enquête

Après les cinq années qui se sont écoulées, l’ex-policier François Doré estime que différentes stratégies s’offrent aux nouveaux enquêteurs chargés d’une affaire non résolue, comme celle d’Hélène Martineau.

Garder le silence et laisser croire que le dossier est dans le fond d’un tiroir pour qu’un suspect commette une erreur est l’une d’elles.

Une autre tactique est d’avoir recours à un Mr. Big, c’est-à-dire une personne que la police va présenter au suspect, qui va lui raconter une histoire et l’amener à lui faire des confidences.

Les techniques traditionnelles de filature et d'écoute électronique peuvent également être utilisées si les enquêteurs parviennent à convaincre un juge de leur bien fondé.

« Il y a une phrase qui dit qu’une tonne de soupçons ne valent pas une once de preuve. » — Une citation de François Doré, policier retraité de la SQ

François Doré est un policier retraité de la SQ. Photo : Radio-Canada / capture d'écran

Ce que les policiers recherchent ce sont des preuves, des indices qui peuvent leur permettre d’avancer dans ce dossier-là tant qu’elle ne sera pas retrouvée ou qu’il n’y aura pas un coupable , explique François Doré.

Cinq ans, c’est extrêmement long. Mais il y a toujours quelqu’un qui va revérifier le dossier. Ils ont la mission d’aller jusqu’au bout. Il y a des dossiers qui ont pris beaucoup plus de temps que ça à être solutionné , assure-t-il.

La Sûreté du Québec invite la population à transmettre toute information, même si elle peut paraître anodine, à la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264.

Un nouvel élément, si minime soit-il, pourrait permettre d’élucider cette disparition. Le fait que les médias en parlent pour le cinquième anniversaire peut réveiller des souvenirs chez certaines personnes , assure l’expert en affaires policières, François Doré.

Dans les deux premières années de l’enquête, la Sûreté du Québec SQ a établi son poste de commandement à au moins sept reprises dans le quartier Sainte-Thérèse dans l’espoir de lever le voile sur le secret entourant la disparition d’Hélène Martineau. Environ 120 témoins ont été rencontrés.

La Sûreté du Québec a déplacé son poste de commandement à plusieurs reprises à Saguenay pour retrouver Hélène Martineau, disparue le 12 avril 2017. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Le poste de commandement s’est déplacé pour une dernière fois à la Place du Royaume il y a trois ans, en mars 2019. Depuis, l'enquête piétine et les éléments nouveaux se font rares. Les dernières informations transmises par le public n’ont pas porté fruits.

Un 5e anniversaire douloureux

Après cinq ans à vivre dans une tempête d’émotions , les trois filles d’Hélène Martineau et sa soeur jumelle ont pour leur part exprimé le désir de commémorer sa mémoire en privé, loin des médias qui leur ont apporté un lot de stress par le passé.

Ce que nous souhaitons, c’est d’avoir la tranquillité nécessaire pour faire la paix avec la situation et l’incertitude que nous vivons. On veut se rappeler des bons moments passés avec notre mère. On ne veut pas ressasser les cinq difficiles dernières années , écrit Carolanne Larouche.

Hélène Martineau avait 48 ans lorsqu'elle est disparue. Photo : Radio-Canada

Les nouveaux enquêteurs au dossier ont déjà pris contact avec les membres de la famille.

Selon le Code civil du Québec, une personne disparue est présumée vivante pendant les sept ans qui suivent la disparition à moins que sa mort n'ait été prouvée avant ce délai. C’est aussi la règle qui s’applique pour toucher l’assurance-vie d’une personne disparue.

Les citoyens se souviennent

Dans le quartier où habitait Hélène Martineau, personne n’a oublié cette histoire qui a ébranlé tout le Québec.

On se souvient de la disparition et des jours après avec les hélicoptères et les camions de police. C’était assez intense. Ça reste tout le temps en arrière-pensée, relate Éléonore Gariépy, rencontrée à la sortie du sentier du Manoir du Saguenay. On espère avoir des réponses un jour, justement pour ses proches.

Alice Tremblay, Rosalie Boivin, Florence Benoît et Éléonore Gariépy ont souvent une pensée pour Hélène Martineau en marchant dans le quartier. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

On y pense souvent. C’est un mystère et c’est dommage , se désole un autre résident du secteur, Richard Morais.

On en a beaucoup parlé. On y pense surtout en passant devant chez elle , raconte Serge Lavoie , un habitué du sentier pédestre qu’empruntait fréquemment Hélène Martineau.