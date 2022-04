Possible rupture de service dans certains centres d’appels de la SQ

Un texte d'Alexane Drolet

Je sais que nous vous en demandons beaucoup depuis plusieurs semaines, donc si vous pouvez encore nous aider ce serait apprécié. Sinon, nous serons en bris de service et les solutions sont de fonctionner avec l'assistance ou de contraindre certains employés d'entrer travailler , peut-on lire dans le courriel.

La lieutenante à la Sûreté du Québec (SQ), Ann Mathieu, confirme que le courriel avait été envoyé en prévention, car il y a eu un cas de COVID-19, donc le centre d'appel faisait face à un manque de personnel.

Il s’agit d’une démarche préventive entreprise par le responsable d’équipe, qui ne se voulait pas alarmiste , soutient-elle.

Selon la vice-présidente du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Natalie Garvin, il s'agit d'une situation dangereuse pour la population.

Quand on répond au téléphone en tant que préposé, on ne sait jamais à quoi on va répondre. Ça peut être quelque chose de bien soft, mais ça peut aussi crier et dire : "je viens de le poignarder!" , témoigne-t-elle.

Mme Garvin a déjà été répartitrice à la SQ. Selon elle, ce métier requiert un niveau de concentration élevé. Quand on est épuisé, ça se peut qu'on fasse des erreurs et/ou que ces erreurs puissent être fatales , dit-elle.

L'enjeu de la rémunération

Jessica Bilodeau a été répartitrice à la Sûreté du Québec SQ pendant 15 ans. Elle a quitté son poste permanent à la Sûreté de Gatineau pour aller travailler au centre d'appel d'urgence de la Ville de Gatineau. Si c'est ce qu'on veut faire comme travail, les sûretés municipales ont de bien meilleures conditions de travail que la Sûreté du Québec , affirme-t-elle.

Le salaire d'entrée en poste pour un préposé au centre d'appel est de 19,50 $ de l'heure à la Sûreté du Québec SQ . À son entrée en service, un préposé au centre d'appel du service de police de la Ville de Québec est plutôt de 23,24 $ de l'heure.

Jessica Bilodeau a vu son salaire augmenté de 10 $ de l'heure lors de son changement vers le centre de répartition de la police municipale. Les gens qui veulent être répartiteurs, je ne comprends pas pourquoi ils appliqueraient à la Sûreté , avoue-t-elle.

Plusieurs coups avant une réponse

Les solutions se font rares pour pallier le manque de répartiteurs. Dans la Capitale-Nationale, s'il n'y a aucune réponse au centre d'appel de la Sûreté du Québec, les appels seront transférés dans un autre centre d'appel, notamment à Rimouski.

Selon Natalie Garvin, cette solution ne tient pas la route, car les préposés doivent bien connaître la région qu'ils couvrent.