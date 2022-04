La prochaine saison du TNM marquée par le retour de Robert Lepage et Anne Dorval

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) a dévoilé lundi sa programmation pour l’année 2022-2023. Une saison en six pièces qui se veut accessible et placée sous le signe de la joie des retrouvailles pour ce théâtre montréalais.

On fait aussi de l’information en format collation.

En tissant le fil de cette saison, je me suis dit : "c’est une saison sur la fête théâtrale; le plaisir du théâtre; ses coulisses; son côté provocant, tragique, comique, fantaisiste; l’amour et la liberté de créer ", explique Lorraine Pintal, directrice générale et artistique du TNM, qui espère une quasi-normalité pour ces mois de programmation.

Dès le 19 août, le rideau se lèvera avec Les sept branches de la rivière Ōta, une création de Robert Lepage datant de 1994 et présentée à nouveau à Québec en 2020, mais qui n’a jamais été montrée à Montréal.

Seules les personnes abonnées pourront assister à ce spectacle-fleuve d’une durée totale de 6,5 heures, qui s’étalera sur deux fins de semaine.

Yves Jacques ou encore Jean-François Casabonne sur scène

En septembre, ce sera au tour de La nuit des rois de prendre l’affiche. Cette comédie sera mise en scène par Frédéric Bélanger, qui fera appel à la vidéo et aux nouvelles technologies, et adaptée par Rébecca Déraspe, avec Yves Jacques, Benoît McGinnis ou encore Kathleen Fortin sur scène.

Au mois de novembre, Lorraine Pintal assurera la mise en scène de la pièce Le roman de monsieur Molière, écrite par Mikhaïl Boulgakov, avec Jean-François Casabonne dans le rôle de cet écrivain russe et Éric Robidoux dans celui de Molière. Ils joueront aux côtés de Karine Gonthier-Hyndman, Juliette Gosselin et Rachel Graton.

Anne Dorval en amoureuse d’Albert Camus

L’année 2023 s’ouvrira sur Je t’écris au milieu d’un bel orage que le poète et dramaturge Dany Boudreault a imaginé à partir de la correspondance amoureuse entre l’actrice Maria Casarès et l’écrivain Albert Camus.

Le couple sera incarné par Anne Dorval et Steve Gagnon, qui seront dirigés par Maxime Carbonneau.

Je suis très contente d’accueillir deux jeunes de la relève : Dany Boudreault et Maxime Carbonneau , dit Lorraine Pintal.

Au mois de mars, le public pourra découvrir Abraham Lincoln va au théâtre, de Larry Tremblay, avec une mise en scène signée par Catherine Vidal. Cette pièce sur la vérité et le mensonge sera portée par Didier Lucien, Bruno Marcil, Luc Bourgeois et Mani Soleymanlou.

Normand D’Amour et Cynthia Wu-Maheux pour finir la saison

Pour clôturer le bal, le TNM présentera Le rêveur dans son bain, écrit et mis en scène par Hugo Bélanger, qui s’est déjà illustré dans ce théâtre avec sa pièce Le tour du monde en 80 jours.

Interprété entre autres par Normand D’Amour et Cynthia Wu-Maheux, Le rêveur dans son bain se veut un hommage à des artistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle comme le cinéaste Georges Méliès, le magicien Jean-Eugène Robert-Houdin, le bédéiste Winsor McCay ou encore la fantasque sculptrice et poète Baronne Elsa Von Freytag.

Avec cette programmation, le TNM compte retrouver au moins un niveau de 10 000 personnes abonnées, comme ce fut le cas avant la pandémie. J’ai espoir qu'on va retrouver sensiblement le même [fidèle] public et un nouveau public qui s’est ennuyé des arts vivants [pendant la pandémie] , souligne Lorraine Pintal.

L’abonnement de demi-saison offert pour l’année 2021-2022 a séduit 7500 personnes. Ce fut une grande et agréable surprise!

Place à la relève

Lundi, le TNM a également annoncé la composition de la cellule artistique qui supervisera la programmation de la future salle Réjean-Ducharme, qui devrait ouvrir ses portes à l’automne 2023. Charles Bender, Anne-Marie Cadieux, Francis Ducharme, Inès Talbi et Tatiana Zinga Botao en feront partie.

Elle va travailler sur une programmation axée sur la relève, la pluridisciplinarité, les diversités culturelles et la parole autochtone, souligne Lorraine Pintal. On va tout faire pour faire de la place aux artistes émergents.

La programmation détaillée de la saison 2022-2023 du TNM est offerte en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.