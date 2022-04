Racisme au hockey : un joueur suspendu s’ouvre dans une lettre

Le joueur signe la lettre sous la plume de T.

En huit pages, il relate le début de son année au hockey jusqu’à la dernière semaine.

On a 2 chums. On joue ensemble depuis plusieurs années. On les aime ben ! Pis la couleur, on s’en fou pas mal disons , soutient le joueur.

En septembre, on a commencé à s’agacer. En équipe. Des paroles et des jokes. Tout le monde trouve ça drôle même eux. Et parfois, ils faisaient même de l’autodérision , raconte-t-il. On peut en rire ? Tant que ça demeure respectueux ? C’est pas du racisme ça, right ?

Hockey Outaouais avait déjà ouvert une enquête interne sur des allégations de propos racistes la semaine dernière (archives). Photo : Radio-Canada

En février, le jeune hockeyeur soutient qu’une rencontre avec les entraîneurs, les parents et les joueurs a été organisée pour discuter de racisme.

On nous annonce qu’à partir de maintenant, c’est tolérance zéro. Pis que si ça continue, les conséquences seront graves , peut-on lire. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. On ne comprend pas l’ampleur de la situation. On se questionne tous, on analyse nos paroles, nos comportements, nos faits et gestes.

À la fin du mois de mars, un premier hockeyeur de l’Outaouais a raconté être la cible d’insultes et de propos racistes et discriminatoires. Plusieurs autres ont fait de même dans les jours suivants, dont Anthony Allain Samaké qui jouait dans l’Intrépide dans un contexte d’un programme de sport-études.

J’aurais jamais dû embarquer dans ces jokes là. J’aurais jamais dû niaiser avec eux. J’aurais jamais dû , pense T. La ligne est mince. C’est délicat. Mais où elle est la ligne ? C’est quand qu’une joke n’est plus une joke ? Ma tête tourne. Je suis à bout. J’ai mal au cœur.

L’équipe a annoncé vendredi la suspension de six joueurs impliqués à la demande de Hockey Québec pour le reste de la saison.

Fin avant-midi [vendredi], on reçoit LE coup de téléphone. Celui que tu ne veux pas recevoir. Celui qui fait comme dans les annonces de cancer, que t’entends pu rien après avoir entendu : suspendu jusqu’à la fin de la saison , écrit-il.

Un chandail de l'équipe de l'Intrépide de Gatineau (archives). Photo : tirée de Facebook/Intrépide de Gatineau

Plus tard dans la journée, le hockeyeur dit avoir rapporté ses chandails à l’aréna.

Je remets mes chandails près de ceux de mon ami, qui est passé avant moi. L’endroit est sombre. C’est echo. Y’a juste moi, ma mère pis mes chandails , relate T. Ma mère me promet que ça ne pourra qu’aller mieux.

Dimanche, Hockey Québec a annoncé enquêter sur les allégations de propos racistes au sein de l’Intrépide, et le retrait de l’entraîneur-chef de l’équipe de ses fonctions pour la durée de l’enquête.

Depuis plusieurs jours, on m’enlève ce qui m’est le plus précieux. Mon sport. Ma vie. Ma passion , déplore-t-il.

Je suis bien entouré, je vais passer au travers même si ça fait mal. Mal au cœur mais pas une nausée là, un mal de cœur pour de vrai. J’ai mal à mon cœur. J’ai une barre dans l’estomac , confie le joueur. Je suis brûlé mais je me dis que je vais me relever. Je le sais.

Les boys, j’ai manqué de jugement. Je réalise maintenant la peine que j’ai pu vous faire , conclut-il. Je m’excuse, sincèrement…

Avec les informations d’Alexandra Angers