Prix des transports : Rimouski s’inquiète d’un déséquilibre « favorisant la voiture »

Sur une base annuelle, il en coûte 1260 $ pour prendre l’autobus à Rimouski, 630 $ si on est un étudiant profitant du tarif réduit.

Sur une même base, le stationnement au centre-ville coûte 735 $. Au Cégep de Rimouski, il en coûte annuellement 220 $ pour les étudiants et 245 $ pour les employés.

Tarifs sur une base annuelle Tarifs sur une base annuelle Citébus Citébus (tarif réduit) Stationnement au centre-ville Stationnement à l'hôpital de Rimouski (pour les employés) Stationnement à l'UQAR (pour les employés) Stationnement à l'UQAR (pour les étudiants) Stationnement au Cégep de Rimouski (pour les employés) Stationnement au Cégep de Rimouski (pour les étudiants) 1260 $ 630 $ 735 $ 395 $ 275 $ 210 $ 245 $ 220 $

Ces chiffres résument tout à fait bien la réalité régionale : il y a une volonté d’avoir plus de transport en commun, qu’il y ait plus d’espaces piétonniers, plus d’espaces pour les vélos, mais à côté de ça, c’est tellement plus facile d’être encore en voiture , dénonce le président de l’Association des étudiants du Cégep de Rimouski, Xavier Gravel.

De son côté, le directeur général du Cégep, François Dornier note qu’il y a certainement encore du travail à faire pour rendre plus accessible le transport collectif auprès des étudiants.

Or, selon M. Dornier, la comparaison entre les tarifs de stationnement et les tarifs pour l’autobus ne brosse pas un portrait exact puisque le choix de l’automobile ne se résume pas qu’aux frais de stationnement.

Il y a les paiements, la location, l’immatriculation, les assurances , énumère le directeur général du cégep.

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Malgré une disparité entre les deux tarifs, la direction du Cégep ne compte pas procéder à une révision des frais de stationnement par souci d’équité , confirme M. Dornier.

On a des étudiants et des employés qui vivent en périphérie où il n’y a pas d’offre de transport collectif , illustre le directeur général qui ne veut pas donner l’illusion d’un choix .

La Ville envisage une révision des tarifs

À la Ville de Rimouski, on dit toutefois prendre cette situation très au sérieux .

On ne veut pas encourager les gens à utiliser leur véhicule alors qu’on essaie de démarrer un service de transport en commun , explique le maire de Rimouski, Guy Caron.

M. Caron note ainsi un déséquilibre en faveur de la voiture .

Le maire assure qu’une réflexion est menée quant aux différents tarifs, tant celui du stationnement municipal que celui du service Citébus. Pour Guy Caron, un changement de la tarification n’est pas impossible .

Selon un reportage de Denis Leduc