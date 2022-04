La Ville de Val-d’Or s’oppose au projet d’aérodrome privé

Le promoteur Marc Beauvais souhaite y construire une piste gazonnée de 3500 pieds par 75, pour de petits appareils.

En séance extraordinaire lundi soir, le conseil a adopté unanimement une résolution d’opposition au projet. La Ville fait valoir ses inquiétudes quant à la tranquillité des résidents du secteur, à la sécurité sur la route 397, à la protection de ses sources d’eau potable et au respect du schéma de couverture de risque de son service de sécurité incendie.

On veut aussi rappeler l’importance de l'intérêt collectif des citoyens de la Ville au nom d’un promoteur et d’un petit groupe, souligne la mairesse Céline Brindamour. Dès que ce projet a été connu, les gens se sont dits inquiets. Les citoyens ont fait le choix de se bâtir dans un secteur tranquille et ce projet peut déranger grandement leur quiétude.

Quelques citoyens se sont présentés devant le conseil municipal afin de faire savoir qu'ils s'opposaient au projet. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En vertu des lois fédérales, la Ville de Val-d’Or ne peut pas bloquer le projet, qui sera soumis par le promoteur à Transports Canada. La résolution adoptée lundi soir devra être incluse dans le processus de consultation de 45 jours auquel doit se soumettre le promoteur.

C’est notre seule façon de s’opposer et on devait réagir rapidement, ajoute la mairesse. On est vraiment inquiets du projet et du trafic que ça peut générer. De savoir que la Ville s’oppose, ça peut donner un signal à Transports Canada. À savoir si c’est suffisant, ça reste à voir. On va laisser tout le monde exprimer ses inquiétudes et son opposition. Mais si le projet devait être accepté, on regardera peut-être l’avenue légale, pour voir s’il y a quelque chose d’autre qu’on peut faire , ajoute-t-elle.

Le plan de l'éventuelle piste gazonnée. Photo : Gracieuseté

La mairesse a aussi rappelé aux citoyens présents sur place, lundi soir, l’importance d’exprimer eux-mêmes leur opposition au promoteur d’ici le 15 avril. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 1100 signatures.

Joint lundi soir, Marc Beauvais n’a pas voulu commenter la position de la Ville de Val-d’Or.