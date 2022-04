Un bébé orang-outan vient de naître au zoo de Toronto

L'espèce est gravement menacée. Il en reste moins de 15 000 à l'état sauvage.

Ce bébé orang-outan est une contribution importante à une population d'orangs-outans de Sumatra génétiquement saine et prise en charge par l'homme , a déclaré le PDG du zoo, Dolf DeJong, dans un communiqué de presse. Il ajoute que son personnel est incroyablement excité par cette naissance.

Nous sommes fiers de jouer un rôle important dans la conservation de cette espèce.

Le bébé, un mâle, est né vendredi. Sa mère, Sekali, a 29 ans. Il s'agit de son deuxième fils et de la première progéniture du père Budi, âgé de 16 ans.

Selon le communiqué, la grossesse et la naissance se sont bien déroulées. Sekali a immédiatement fait preuve d'instinct maternel, en le tenant et en le nettoyant, et en se montrant inquiète dès qu'il appelait, peut-on lire dans le communiqué.

Aucun nom n'a encore été donné au nouveau venu et le communiqué ne dit pas exactement quand le public pourra le voir. Mais le zoo précise que la naissance du petit est tout à fait opportune, car le nouvel habitat extérieur des orangs-outans est en cours de finition et devrait ouvrir dans le courant de l'année .

L'Union internationale pour la conservation et la nature a fait passer les orangs-outans de Sumatra de la catégorie en danger à en danger critique d'extinction en 2017. On estime que 120 000 orangs-outans ont disparu au cours de la dernière décennie en raison de la perte d'habitat et de l'expansion à grande échelle des plantations d'huile de palme en Indonésie.

Le zoo de Toronto abrite les seuls orangs-outans de Sumatra au Canada. Sekali et Budi sont tous deux nés au zoo et ont été appariés sur la recommandation de l'Association of Zoos and Aquariums Orangutan Species Survival Plan [SSP, association de survie des orang-outans des zoos et des aquariums, traduction libre].

Avec les informations de CBC News