L’un des quatre accusés dans le dossier de Coutts réclame un procès immédiat

L'homme et ses trois coaccusés doivent retourner au tribunal de Lethbridge le 25 avril.

Ils avaient été arrêtés en février par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans le cadre des manifestations contre les mesures sanitaires qui avaient mené au blocage de la frontière canado-américaine à Coutts.

L'homme, qui réclame un procès immédiat, est sous le coup de trois autres chefs d'accusation : profération de menaces, possession non autorisée d'arme à feu, et méfaits contre des biens d'une valeur de plus de 5000 $. Il s'est déjà vu refuser une mise en liberté sous caution.