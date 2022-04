Financement du Tramway : Marchand presse Ottawa et Québec d’agir rapidement

On fait aussi de l’information en format collation.

Une seule condition reste pour que le gouvernement du Québec approuve le projet du tramway de Québec; Ottawa doit assumer 40 % de la facture.

Bruno Marchand dit comprendre le processus, mais demande à ses homologues provinciaux et fédéraux d’accélérer la cadence.

Ça ne peut pas attendre 6 ou 12 mois, les délais sont connus. On a besoin de déposer une demande. Moi, je vais militer dans cette partie prenante dans ce dossier-là , explique le maire.

Quant à l’analyse de la demande par Ottawa, cette étape devra aussi être effectuée de manière succincte à son avis.

J’espère avoir des réponses dans les prochaines semaines, prochains mois , précise M. Marchand.

Le futur tramway de Québec (archives) Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Première rencontre

Toutefois une toute première rencontre a eu lieu entre le ministre Bonnardel et son homologue des Infrastructures, Dominic LeBlanc, à Ottawa lundi. Selon le cabinet du ministre des Transports, le gouvernement fédéral a démontré de l’ouverture à payer sa juste part des dépassements de coûts du tramway de Québec.

Nous avons convenu de la façon de procéder pour y parvenir et les différentes équipes travailleront rapidement afin de concrétiser l’appui financier supplémentaire du gouvernement fédéral , indique-t-il dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Les deux ont convenu d’un calendrier de travail pour arriver à une entente.

Ottawa attend toujours une demande formelle

Ottawa demande toujours de recevoir une demande en bonne et due forme.

Joël Lightbound et moi on a dit qu’on allait appuyer le financement du gouvernement canadien à ce projet et à ces coûts additionnels, mais il est difficile, voire impossible de faire ça lorsque mon collègue, le ministre des Infrastructures, n’a toujours pas reçu de demande , soutient Jean-Yves Duclos, de passage à Québec.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Ce dernier ajoute toutefois être convaincu de la bonne volonté des ministres québécois impliqués dans le projet de tramway.

Le ministre affirme aussi que bon nombre de programmes fédéraux peuvent répondre au besoin de financement du projet.