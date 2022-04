Olympiques de Gatineau : 10 matchs en 20 jours avant la danse printanière

Ce dernier, accompagné de ses adjoints et du personnel de soutien, veillera à bien gérer les énergies de ses joueurs pour éviter les blessures.

L’entraîneur-chef s’engage à offrir des journées de repos à ses hommes. Par contre, les jours où il va les convier à un entraînement, il entend maximiser celui-ci. Chaque entraînement aura un but précis. On ne viendra pas juste pour lancer des rondelles. On va travailler sur des aspects précis pour s’améliorer collectivement et individuellement.

Le directeur des opérations hockey et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Louis Robitaille a souvent interrompu les exercices de ses joueurs lundi. Son message est clair : on ne tombera pas dans la complaisance. C’est important de garder nos bonnes habitudes de travail.

Celui qui en est à sa deuxième saison derrière le banc de l’équipe est bien conscient qu’il mise sur un bon groupe d’attaquants avec de bonnes habiletés offensives. Cependant, il aimerait que celui-ci fasse preuve davantage de hargne , voire de l’instinct du tueur .

L’instinct du tueur, ce n’est pas juste de marquer des buts. C’est le désir de remporter une mise au jeu, de sortir la rondelle de son territoire. Des jeux qui ne sont pas sur la feuille de pointage , a dit l’entraîneur-chef.

À travers tout ce processus d'apprentissage, Louis Robitaille veut que ses joueurs se rappellent d'avoir du plaisir (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

La prolongation

Depuis le début de la saison, les Olympiques ont atteint la prolongation à 11 reprises sans jamais être en mesure de soutirer la moindre victoire. Lors du récent voyage dans les Maritimes, ils ont perdu deux de leurs trois matchs en temps supplémentaire.

Louis Robitaille préfère prendre cette statistique avec un grain de sel .

En séries, il n'y aura pas de prolongation à trois contre trois , a-t-il résumé. En effet, elles auront plutôt lieu à cinq contre cinq, un aspect du jeu où le chef d’orchestre est satisfait de sa troupe.

De son côté, le vétéran gardien Rémi Poirier admet que la situation est frustrante . Les joueurs en ont d’ailleurs parlé lundi avant l’entraînement.

Il faut se mettre dans la tête qu’à trois contre trois, il ne faut pas essayer de déjouer tout le monde. Il faut profiter des revirements qui mènent à des surnombres. C’est ce que les autres équipes font contre nous.

Choix de 5e ronde en 2017, Rémi Poirier aura joué toute sa carrière junior avec les Olympiques (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

Le sourire de Poirier

Chose certaine, ce ne sont pas les défaites en prolongation qui vont miner le moral de Rémi Poirier. L’espoir des Stars de Dallas est revenu au jeu samedi soir, à Bathurst, après avoir manqué cinq semaines de jeu en raison d’une blessure à la cheville.

Quand tu es blessé, tu es un peu à part de l’équipe. Ça fait du bien de retrouver les gars. Je suis hyper content , a expliqué l’homme masqué.

Rémi Poirier s’est même permis de blaguer sur sa réhabilitation. Je pouvais seulement m’entraîner le haut du corps, alors j’ai préparé ma shape de plage pour cet été , a-t-il lancé avec un grand sourire.

Mais avant de se prélasser sur la plage, le gardien veut aider les siens à faire un bout de chemin en séries éliminatoires. À sa dernière saison dans le Midget AAA, avec les Cantonniers de Magog, il a mené son équipe en finale du championnat canadien.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ , je n’ai pas gagné une seule ronde. En ce moment, mon mindset est déjà en séries. Je n’ai qu’une seule chose en tête, et c’est apporter mon équipe le plus loin possible en séries. C’est mon but ultime.

Les Olympiques de Gatineau sont jeunes, mais parviennent à accumuler les victoires en 2021-2022 (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

Quand la danse printanière prend son envol, Rémi Poirier cesse de consulter ses statistiques personnelles. Il invite d’ailleurs ses coéquipiers à faire de même. L’équipe d’abord et avant tout. En séries, qu’on gagne 3 à 0 ou 7 à 6, je me fous du reste!

Après ce parcours éliminatoire, le gardien de Farnham fera le saut chez les professionnels dans l’organisation des Stars de Dallas. Ce sera soit au Texas ou à Idaho, une ville dans le nord-ouest des États-Unis. Force est de constater que son premier choix est le Texas : plus près de la Ligue nationale... et des plages.