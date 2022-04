Val-d’Or augmente son équipe de pompiers permanents

Depuis huit heures ce matin, quatre équipes de quatre pompiers se relaient pour assurer une présence constante à la caserne, sept jours par semaine, 365 jours par année. Par le passé, un seul pompier permanent était posté à la caserne en tout temps.

Le projet mis de l’avant par le chef Éric Hébert vise à assurer un service plus rapide et efficace à la grandeur du territoire.

Tout est une question de rapidité lors des interventions, rappelle-t-il. Avec seulement des temps partiels, nous avions un temps de mobilisation de huit à neuf minutes avant de quitter la caserne. Ce n’est maintenant plus le cas. On peut partir dès l’appel initial. En plus, notre équipe pourra plus facilement remplir ses mandats de prévention.

À lire aussi : Un incendie ravage un immeuble de logements à Val-d’Or

Le projet de restructuration a reçu un bon accueil dans l’équipe de pompiers. Sept nouveaux postes permanents ont été créés et ils ont été comblés à l’interne.

Plusieurs de nos pompiers temporaires avaient une formation, mais on ne pouvait pas leur offrir mieux que des emplois à temps partiel, ajoute Éric Hébert. Ils peuvent aujourd’hui en faire une carrière. Ça va améliorer notre attractivité et la rétention au sein de l’équipe.

Selon la mairesse Céline Brindamour, la nouvelle structure n’aura pas une incidence importante sur le budget de la Ville.