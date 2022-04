Vaccination des 60 ans et plus : les gens en santé peuvent attendre, dit Donald Aubin

C'est lundi matin que débutait la possibilité de prendre rendez-vous pour une 4 e dose du vaccin contre la COVID-19 pour les 60 ans et plus. Le directeur de la santé publique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le docteur Donald Aubin, la recommande principalement pour le moment à ceux qui ont des problèmes de santé et qui font partie des groupes vulnérables.

D'après Donald Aubin, les autres peuvent attendre et évaluer leurs risques, en fonction de la période écoulée depuis la 3e dose et de la baisse du degré de protection avec le temps.

Si on est parmi les plus jeunes, ça fait à peu près trois mois [la 3e dose], donc ça va commencer à baisser un petit peu. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine et qu’on est en forme, il faut se poser la question... La beauté de la chose cette fois-ci, c’est qu’on n’insiste pas de la même façon auprès des gens. On leur laisse une certaine latitude , a expliqué Donald Aubin lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

La 4e dose ramènera le degré de protection à ce qu'il était après la 3e dose. La baisse de la protection est plus marquée à partir du cinquième mois.

De moins en moins virulent grâce aux vaccins

Selon Donald Aubin, l'évolution de la pandémie tend vers une diminution de l'intensité du virus, notamment avec l'effet de la vaccination.

Si on est pour l’avoir un jour ou l’autre, on est mieux de l’avoir le plus tard possible. Ceux qui l’ont eue au tout début, il y a deux ans, ont été très malades, ils ont vraiment subi quelque chose de dur. Ceux qui l’ont actuellement, c’est déjà un petit peu moins pire, en raison du vaccin. On voit que ça protège quand même beaucoup contre les complications. Ceux qui vont l’avoir dans le futur, ça va probablement être encore moins pire parce que le virus va avoir perdu de sa virulence , a-t-il analysé.

Baisse aux soins intensifs

Pour ce qui est de la situation actuelle de la propagation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin invite encore à la prudence à l’approche de la fête de Pâques.

Surtout qu’on a quand même beaucoup d’hospitalisations actuellement, donc je pense qu’il faut quand même [...] essayer d’être prudent , a-t-il ajouté.

Les hospitalisations ont poursuivi leur hausse amorcée avec la 6e vague. Il y avait 68 hospitalisations rapportées vendredi contre 74 lundi. Rappelons qu’elles comprennent également des personnes qui ont contracté la COVID-19 à l’hôpital ou qui ont été hospitalisées pour une autre raison, en étant aussi atteints de la COVID-19. D’après Donald Aubin, environ la moitié des hospitalisations en ce moment ont pour raison première le coronavirus.

Par contre, les hospitalisations aux soins intensifs sont en forte baisse, passant de neuf à deux, en deux semaines.