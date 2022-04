Un cycliste de Vancouver se porte à la défense des usagers de la route vulnérables

On fait aussi de l’information en format collation.

Ben Bolliger a récemment reçu une lettre d’Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC l’informant qu’il doit payer une facture de 3700 $ pour la réparation du capot et du pare-brise de la voiture qui l'a heurté et blessé l'été dernier. Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC estime que Ben Bolliger est coresponsable de l'accident, ce que le cycliste déplore.

Vous conduisiez un véhicule non assuré au moment du sinistre. Cela signifie que vous n'êtes pas couvert par une assurance pour ce sinistre et que vous devez rembourser le coût de la demande de notre assuré , est-il écrit dans la lettre.

Après que plusieurs médias ont rapporté l’histoire de Ben Bolliger, il raconte que d'autres cyclistes l’ont contacté pour lui faire part de situations similaires : Ce qui est arrivé ne me concerne pas uniquement. Je voudrais savoir précisément combien d'autres usagers de la route vulnérables ont reçu ce genre de lettre et combien d'argent Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC a perçu en se basant sur la prémisse qu'un cycliste est un véhicule non assuré.

Ben Bolliger tient les morceaux du vélo qu'il conduisait lorsqu'il a été heurté par une voiture en 2021. Photo : CBC

2 tonnes contre 8 kilos

Le concept d' usager de la route vulnérable, une catégorie qui comprend les cyclistes notamment, se retrouve dans plusieurs politiques européennes, qui se basent sur la notion de responsabilité stricte dans les cas de collisions entre véhicules à moteur et cyclistes.

La responsabilité stricte suppose que le conducteur d’une voiture est responsable des dommages en cas d'accident, à moins qu'il ne puisse prouver le contraire, car il représente plus de risques sur la route qu'un cycliste.

Lorsqu'il s'agit de l'utilisation des routes, nous ne sommes pas tous égaux , estime le responsable politique de la Fédération européenne des cyclistes, à Bruxelles, Ceri Woolsgrove.

« Il y a une différence entre un véhicule de 2 tonnes avec un moteur de 200 chevaux et un vélo de 8 kilos avec 150 watts de puissance. » — Une citation de Ceri Woolsgrove, responsable politique de la Fédération européenne des cyclistes

En mai 2021, Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC a adopté un système sans égard à la responsabilité, selon lequel les personnes ne peuvent plus intenter de poursuites en dommages-intérêts si elles sont blessées dans un accident impliquant un véhicule.

David Hay, un avocat spécialisé dans la représentation des cyclistes à Vancouver, souhaite que la Loi provinciale sur les véhicules à moteur (Motor Vehicle Act) soit modifiée de manière à inclure le concept d'usager de la route vulnérable. Jusqu'à ce que cela se produise, l'automobile demeure le roi sur les routes et dans la loi en Colombie-Britannique, regrette-t-il.

Pas d’accès aux documents de l' Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC

Ben Bolliger conteste l’affirmation de l'Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC selon laquelle il est responsable à 50 % de la collision, d’autant plus qu’il ne parvient pas à consulter les documents de l’assureur pour comprendre comment il est arrivé à cette conclusion.

Je n'ai pas accès au rapport de police. J'ai essayé de l'obtenir auprès [de la police de Vancouver], qui ne veut pas me le donner. On me dit que pour en obtenir une copie, je dois soumettre une demande d’accès à l’information , explique-t-il.

Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC a déterminé quels témoins croire et ne pas croire. On vous attribue la faute et il y a très peu de possibilités de contester cela , dénonce-t-il.

De son côté, l’assureur automobile a indiqué dans une déclaration que les enquêteurs examinent toutes les preuves avant de prendre une décision. Il souligne que, dans le cas de réclamations impliquant des récits contradictoires ou des preuves insuffisantes, la responsabilité de l'accident peut être partagée et que les décisions peuvent faire l'objet d'un appel par le biais du processus de résolution civile.

Ben Bolliger affirme que des politiciens, des groupes de cyclistes et des citoyens lui ont exprimé leur soutien. Un avocat spécialisé lui a également proposé de travailler bénévolement sur le dossier.

Je n'abandonnerai pas ce combat , assure Ben Bolliger. Il est devenu très clair que cette affaire est beaucoup plus importante que moi.

Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC indique travailler à savoir combien de cyclistes ont reçu des factures après un accident avec une voiture. La société précise qu’elle ne propose pas d’assurance pour les cyclistes, mais que d’autres assureurs pouvant être trouvés en ligne le font.

Avec des informations de Karin Larsen