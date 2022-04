L'Archidiocèse de Sherbrooke a annoncé la relance de son Fonds d'aide aux réfugiés afin de venir en aide aux Ukrainiens et à d'autres personnes issues de l'immigration.

On fait aussi de l’information en format collation.

En 2015, on avait lancé la création d’un fonds d’aide aux réfugiés dans le cadre de l’accueil des réfugiés syriens et iraquiens. Au cours des années, de 2015 à 2020, nous avons distribué au-delà de 100 000 $. Le fonds est épuisé, mais devant les nouveaux besoins pour les Ukrainiens, la situation de l’Ukraine, mais aussi pour aider diverses personnes issues de l’immigration, on relance le fonds , explique l'archevêque de Sherbrooke Monseigneur Mgr Luc Cyr.

« Il y a beaucoup de besoins à Sherbrooke, et il n’y a pas de distinction de religion ou de race. C’est pour accueillir tous ceux et celles qui sont dans le besoin. » — Une citation de Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke

Monseigneur Mgr Cyr indique avoir fait appel à tout le réseau des paroisses pour garnir ce fonds. Il sera par la suite utilisé pour répondre à des besoins variés.

L’expérience nous prouve qu’on a besoin d’aide pour l’épicerie, des fois pour payer un mois de loyer, aider pour des médicaments, aider pour des vêtements, différents besoins pour les nouveaux arrivants. Notre personnel interculturel va même assister des personnes pour leur cours de conduite. Ils n’ont pas d’auto, ils ont besoin d’avoir de la pratique [...] On veut aider le plus largement possible , remarque-t-il.

Le public peut contribuer en consultant le site web du diocèse de Sherbrooke.