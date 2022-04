Bientôt un nouveau décor au Bistro du Carrefour des Plaines de Regina

L’Association canadienne-française de Regina ACFR entend offrir aux Fransaskois, avec cette salle communautaire, une nouvelle image et un nouveau cadre pour les activités qui seront organisées dans la communauté.

Lors d’une visite guidée, la secrétaire du conseil d’administration, Lisette Marchildon, a fait état des travaux entrepris pour améliorer l’espace.

C'était très important de faire ces rénovations pour améliorer l'espace, pour la scène. Pour rafraîchir la peinture. Mais aussi pour après la COVID. Pour qu'on puisse avoir du plaisir dans une place rénovée et rafraîchie , indique-t-elle.

« On veut avoir de la place pour accueillir des chorales, des groupes ou des activités culturelles. » — Une citation de Lisette Marchildon, secrétaire du conseil d’administration de l’AFCR

Parmi les nouveautés attendues figurent une loge et une salle de bain pour les artistes. Lisette Marchildon explique que, avant le début des travaux de rénovation, les artistes n'avaient pas d'accès à une salle de bain.

Celle qui a été aménagée sera également disponible pour les personnes à besoins spéciaux. Elle répondra donc à un critère qu’on devrait avoir dans tous nos édifices maintenant , dit-elle.

Manque de fonds pour la deuxième phase du projet

L'association canadienne-française de Regina éprouve cependant quelques difficultés financières pour poursuivre la deuxième phase du projet, confie Lisette Marchildon. Elle indique que les dépenses déjà effectuées sont évaluées à 250 000 $.

Au niveau financier, on a reçu une subvention de Patrimoine canadien. On devrait recevoir de l'argent aussi du fonds du Carrefour des Plaines pour une partie des rénovations. Mais on va avoir besoin de beaucoup plus que ça , déclare-t-elle.

Les rénovations du Bistro au Carrefour des Plaines à Regina, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Lisette Marchildon lance un appel à toute personne qui souhaite faire un don à l'organisme pour ce projet, ou faire du bénévolat.

Il y a beaucoup de choses à nettoyer, à réparer. Les frigos ne fonctionnent plus, alors on a encore des investissements à faire et on espère qu'il y a des bénévoles et des gens qui vont pouvoir nous aider, qui ont des expertises dans ce domaine , fait-elle remarquer.