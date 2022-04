Le nouveau défi des Oilers, deux gardiens « trop bons »

Nombreux étaient ceux qui croyaient que le directeur général des Oilers allait tenter d’améliorer sa formation en faisant l’acquisition d’un gardien à la date limite des échanges.

Ken Holland a plutôt décidé de faire confiance à ses deux cerbères et jusqu’à maintenant, ceux-ci lui donnent raison.

Depuis l’arrivée de Jay Woodcroft derrière le banc des Oilers, le 10 février, les statistiques de Mike Smith et de Mikko Koskinen se comparent avantageusement à celles de tous les autres gardiens de la Ligue nationale de hockey LNH .

En 14 départs, Mike Smith présente un dossier de 9-5-1, une moyenne de 2,83 et un pourcentage d’efficacité de ,910.

Mikko Koskinen a lui aussi amorcé 14 matchs. Sa fiche est de 9-2-2. Sa moyenne est de 2,85 et son taux d’efficacité de ,911.

Si on compare ces statistiques à ceux de tous les gardiens qui ont amorcé au moins 10 matchs au cours de la même période, on constate qu’au chapitre de la moyenne, Smith occupe le 16e rang dans la LNH, alors que Koskinen se retrouve au 20e échelon.

En ce qui concerne l’efficacité, Koskinen est 18e, Smith 20e.

Ces statistiques ne les placent pas parmi les meilleurs gardiens de la ligue, mais leur permettent de devancer les deux derniers gagnants du Trophée Vézina remis au meilleur gardien, Marc-André Fleury du Wild (2021) et Connor Hellebuyck des Jets (2020).

Les représentants des Oilers devancent aussi les gardiens finalistes pour l’obtention du Trophée Vézina Andrei Vasilevskiy du Lightning (2020 et 2021) et Philipp Grubauer du Kraken.

Équipe offensive

Les Oilers ont décidé de bâtir leur formation en priorisant l’attaque. Connor McDavid et Leon Draisaitl sont deux des trois joueurs de la ligue qui ont franchi le plateau des 100 points cette saison.

Edmonton n’a donc pas besoin de performances extraordinaires de ses gardiens soir après soir, car l’équipe marque en moyenne 3,49 buts par match.

La formation a besoin de gardiens qui la gardent dans le match et qui volent une rencontre à l’occasion. C’est ce que les deux hommes font depuis deux mois.

Reconnu pour accorder un but rapidement en début de rencontre, Mikko Koskinen joue avec confiance depuis l’arrivée de Jay Woodcroft.

Mike Smith semble de son côté retrouver la forme qui lui avait permis de terminer au septième rang pour l’obtention du Trophée Vézina la saison dernière.

Un match à la fois

Avec encore neuf rencontres à disputer avant la fin de la saison, difficile de dire qui sera le partant des Oilers lors du premier match des séries éliminatoires.

Nous y allons un match à la fois , a affirmé Jay Woodcroft lors de sa rencontre avec les médias avant le départ de l’équipe pour le Minnesota, lundi.

Depuis mon arrivée à Edmonton, je suis impressionné par les deux gardiens. Ils me montrent non seulement qu’ils veulent tous deux jouer le plus souvent possible, mais qu'ils sont également des leaders au sein de l’équipe , souligne-t-il.

Il n’est pas impossible que les Oilers décident de continuer à utiliser leurs deux gardiens en séries éliminatoires, mais c’est une stratégie rarement utilisée par une équipe.

Habituellement, les équipes choisissent leur gardien numéro un et celui-ci reste en place jusqu’à l’élimination de l’équipe, à moins de quelques mauvaises performances consécutives ou d’une blessure.

Les deux jouent de façon incroyable et sont parmi nos meilleurs joueurs, chaque fois qu’ils sont sur la patinoire , a affirmé le défenseur Darnell Nurse lundi.

C’est plaisant de les regarder travailler et de jouer devant eux, cela apporte un bon niveau de confiance au sein de l’équipe , a-t-il ajouté.

Les Oilers ne sont pas encore assurés de participer aux séries éliminatoires, mais sont en bonne position. L’équipe occupe le deuxième rang de la division Pacifique, quatre points devant les Kings de Los Angeles et six points devant les Golden Knights de Vegas.

Les équipes qui terminent aux trois premiers rangs participent aux éliminatoires. Celles qui terminent en quatrième et en cinquième position ont une chance de se qualifier comme une des deux équipes repêchées.

Classement division Pacifique Classement division Pacifique Équipes Parties jouées Points 1- Flames 72 97 2- Oilers 73 90 3- Kings 74 86 4- Golden Knights 73 84 5- Canucks 73 80

Les Oilers visitent le Wild au Minnesota mardi et seront à Nashville jeudi pour affronter les Predators. Ils reviendront ensuite à Edmonton pour trois rencontres, alors qu’ils recevront les Golden Knights, les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado.