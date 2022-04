Une trentaine de logements abordables projetés dans l’ancien hôtel de ville de Kénogami

Cependant, pour que ce scénario se concrétise, un chantier d’envergure devra être mené, et ce, sur une période de quatre à six mois.

Les promoteurs Marc et Sophie St-Gelais pilotent ce projet d'envergure. Ils prévoient que la facture totale va s'élever au maximum à 4 M$. Les travaux sont indispensables pour restaurer l'édifice érigé en 1917, a expliqué Mme St-Gelais.

Actuellement, ce sont des salles de danse et des garages. Il faut faire le réaménagement complet pour pouvoir faire des logements, faire des murs de soutien et solidifier le bâtiment, parce que si on le laisse dépérir comme ça, les murs ne sont plus sécuritaires. La toiture coule. Il y a des oiseaux à l'intérieur. Il y a beaucoup d'entretien à faire.

Le temps a fait son œuvre à l'intérieur du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

En plus de la trentaine de logements abordables projetés, un organisme communautaire pourrait également être accueilli dans l’ancien hôtel de ville.

Les promoteurs reconnaissent qu'une opération de décontamination sera également essentielle. Pour pouvoir aller de l'avant avec leur projet, ils devront obtenir un coup de pouce financier gouvernemental.

Saguenay a donné son aval au projet en cédant le bâtiment aux promoteurs, après qu’une entente de principe ait été conclue en octobre.

S'il avait fallu le décontaminer ou le détruire, on en avait pour plus d'un demi-million de dollars, a souligné la mairesse de Saguenay, Julie Dufour. En donnant le bâtiment comme ça pour un projet extraordinaire, on le revitalise et on en fait une richesse collective.

Des travaux majeurs seront nécessaires dans l'édifice. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Une autre section délabrée du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Saguenay avait lancé deux appels d’offres afin de trouver des promoteurs prêts à donner une seconde vie au bâtiment, mais sans aucun projet déposé. Les promoteurs ont fait part de leur intention par la suite directement auprès de la Ville.

Le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, avait alors craint que la municipalité ne doive se résoudre à détruire l’ancien hôtel de ville, si une nouvelle vocation n’était pas trouvée pour l’édifice.

C'était un des scénarios, a-t-il indiqué. On ne pouvait pas passer encore un autre quatre ans à se dire : ''Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Personne ne le veut.'' Si personne n'avait décidé de se manifester, peut-être que ce bâtiment-là aurait été voué à la démolition.

L'ancien hôtel de ville a eu plusieurs vies. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

La population demeure attachée au bâtiment, qui a une valeur sentimentale aux yeux de plusieurs, selon le conseiller municipal du secteur Michel Thiffault.

Je me rappelle que quand j'ai été élu, tout le monde me disait : ''J'espère que vous n'allez pas détruire cette bâtisse-là''. C'est un joyau pour Kénogami. Il y a beaucoup d'histoire ici.

D’après un reportage de Catherine Gignac