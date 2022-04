À partir du 11 avril, les personnes qui sont les plus à risque de développer des problèmes de santé en contractant la maladie pourront recevoir leur deuxième dose de rappel, quatre mois après avoir reçu la dose précédente.

Les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que celles résidant dans une Première Nation ou dans le nord de la province et qui ont plus de 50 ans seront admissibles pour cette quatrième dose.

La province prévoit offrir cette nouvelle dose à tous les Saskatchewanais de plus de 50 ans au cours des premières semaines de mai.

Depuis février, les personnes vivant dans les centres de soins de longue durée et les patients qui ont reçu des dons d’organes pouvaient déjà recevoir leur quatrième dose de vaccin.

Les personnes nouvellement admissibles peuvent prendre rendez-vous en appelant le 1 833 727-5829 ou en contactant une pharmacie participante.