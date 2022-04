Le fédéral verse 32,2 M$ pour le projet d’expansion hydroélectrique d’Atlin

On fait aussi de l’information en format collation.

Ottawa finance le projet grâce à son Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone de 2 milliards de dollars qui a pour but d’apporter son soutien à des projets qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Le gouvernement du Yukon s’est quant à lui engagé à participer à hauteur de 50 millions de dollars sur 5 ans.

Selon le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, ce projet s'intègre parfaitement dans le plan de réduction de ses émissions que le Canada a rendu public il y a tout juste deux semaines.

Le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, voit dans ce partenariat entre plusieurs gouvernements et la Première Nation Taku River Tlingit, en plus de la bonne nouvelle environnementale et économique, un exemple de réconciliation.

« Ce projet a du sens, et ce à chaque niveau de gouvernements. » — Une citation de Sandy Silver, premier ministre du Yukon

Il affirme avoir discuté avec le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, de l’importance pour les gouvernements coloniaux de travailler de façon à ne pas voir les frontières des territoires et des provinces, comme les Premières Nations, et c’est un avantage pour nous tous que de travailler ensemble.

Une vision partagée par Peter Kirby, le président de Tlingit Homeland Energy Limited Partnership qui voit ici un investissement dans un objectif commun et la naissance d’un projet dont les générations futures bénéficieront sans nuire à la terre ou à ses peuples.

De gauche à droite, Peter Kirby, le président de Tlingit Homeland Energy Limited Partnership, Jonathan Wilkinson, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Sandy Silver, premier ministre du Yukon, John Streicker, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, et Brendan Hanley, le député fédéral du territoire. Photo : Radio-Canada

Un projet censé être achevé pour l’hiver 2024

Avec l’expansion hydroélectrique d'Atlin, ce sont quatre génératrices au diesel en moins qui seront nécessaires chaque hiver pour répondre à la demande en électricité du territoire. Une fois achevé, le projet permettra d'accroître la production d’électricité de 2 à 8,5 mégawatts et d'alimenter le Yukon grâce à la construction d’une nouvelle ligne de transmission.

Pour John Streicker, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, ce projet est la réponse à la croissance du Yukon et l’augmentation de la demande en énergie renouvelable qu’implique la transition énergétique. On a besoin de projets comme Atlin. C’est le premier projet, aujourd’hui, mais il y en a d'autres qui arrivent .

Les financements sont en place, il reste maintenant beaucoup de travail à faire , a-t-il conclu.

Le projet est censé être achevé pour l’hiver 2024.