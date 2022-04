Polo & Pan, L’impératrice et Hubert Lenoir au Festif! 2022

Le festival de Baie-Saint-Paul 2022 sera marqué par un retour des festivaliers et sans restriction du nombre de sepctateurs. Près d’une centaine d’artistes d’ici et d’ailleurs seront présents du 21 au 24 juillet.

Après deux ans sans artiste international, deux sensations de l'électro-pop française sont attendues dans Charlevoix : le duo Polo & Pan ainsi que L’Impératrice.

Le groupe rock canadien Dead From above 1979 fait aussi partie des têtes d’affiche de la programmation.

Les artistes québécois n'ont pas été laissés de côté pour autant. Le rappeur Loud sera sur scène avec des invités, Lisa Leblanc présentera son nouvel album Chiac Disco et Hubert Lenoir pourra enfin jouer sur scène les titres de Picture de Ipse : Musique directe.

Hubert Lenoir sera au Festif! de Baie-Saint-Paul (archives). Photo : Lévy L. Marquis

La programmation ne lésine pas sur les artistes qui ont la réputation de savoir faire la fête. Salebarbes, Québec Redneck Bluegrass Project, Sarahamée, Koriass, Mononc' Serge, Les Hôtesses d’Hilaire et Le Couleur feront bougé les foules, dans divers styles musicaux.

Parité homme-femme

La présence des femmes dans les festivals est de plus en plus réclamée par l’industrie musicale. Alors que des internautes ont dénoncé sur les réseaux sociaux le fait que certains festivals proposaient une programmation entièrement masculine, Le Festif! compte un ratio paritaire d’artistes masculins et féminins ou de groupe de musique ayant au moins une femme parmi ses rangs.

Mara Tremblay (archives). Photo : Mathieu Lavoie

La présence des femmes est entre autres tenue par Martha Wainwright, Safia Nolin, Diane Tell, Édith Butler, Mara Tremblay, Laura Niquay, et Anachnid.

Hommage au cirque

L’équipe du Festif!, dans une volonté de rendre hommage au Cirque du Soleil qui a pris naissance dans Charlevoix, ajoute à sa programmation musicale, une douzaine de compagnies de cirque.

Le samedi et dimanche, la rue St-Jean-Baptiste regorgera de prestations déambulatoires. Musiciens et circassiens animeront les familles de 12 h à 18 h.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Festif! de Baie-Saint-Paul est de retour du 21 au 24 juillet 2022. Photo : Le Festif!

Les passeports et billets seront en vente dès le 14 avril à midi.

Une prévente locale se tiendra le 13 avril de 7 h à 18 h, au Pavillon Jacques St-Gelais du Musée d’Art contemporain de Baie-Saint-Paul. Une preuve de résidence est obligatoire.