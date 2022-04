Eglinton Crosstown : première pelletée de terre pour les tunnels du secteur ouest

Des tunnels seront creusés pour permettre la circulation sous terre du train léger de Renforth Drive à Scarlett Road.

Le premier ministre Doug Ford, le maire de Toronto John Tory, la mairesse de Mississauga Bonnie Crombie et le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra ont participé à une annonce afin de souligner le début de cette partie de la construction, lundi après-midi.

Cette annonce aujourd’hui signifie que nous sommes à un pas de plus de relier la ligne Eglinton Crosstown au réseau de transport en commun de Mississauga, ce qui facilitera considérablement les déplacements des résidents de Mississauga et d’ailleurs. Je tiens à remercier les gouvernements de l’Ontario et du Canada pour leur engagement à renforcer le transport en commun à Mississauga et dans toute la région du Grand Toronto , a déclaré Mme Crombie par voie de communiqué, lundi.

Le Eglinton Crosstown, qui doit faire partie de l’offre de transports en commun à Toronto, est en construction depuis l’été 2011 et doit longer l'avenue Eglinton d'est en ouest. Le projet devait être complété en 2021 mais a été victime de plusieurs délais.