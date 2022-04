Le terrain de l’ancien repaire des Hells de Sherbrooke serait près d’être vendu

Le courtier immobilier chargé de la vente de ce terrain a confirmé à Radio-Canada qu'une offre d'achat avait été acceptée dans ce dossier. La Ville de Sherbrooke confirme aussi la transaction. Selon les informations détenues par les services municipaux, le terrain a été vendu.

Toutefois, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a refusé de confirmer la nouvelle.

Impossible de savoir qui est le nouveau propriétaire ni le prix payé. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP avait fixé son prix de vente à 775 000 $. Situé au 1575, rue Wellington Sud, le terrain de près de 30 acres a une évaluation municipale de 415 000 $.

L'État est devenu propriétaire de l’ancien repaire des Hells Angels en 2020, après une saga judiciaire de 11 ans.

L'automne dernier, le conseil municipal de Sherbrooke a modifié le règlement de zonage du terrain. Il est désormais classé conservation du milieu naturel (parc) . Il est donc impossible qu'un promoteur puisse y faire du développement immobilier par exemple.

La Ville aurait aimé que le DPCP fasse don du terrain pour qu'il soit transformé en espace vert.

Le bunker des Hells de Sherbrooke a été démoli en juin 2021. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Une pétition en ligne

Une pétition pour protéger le boisé a été mise en ligne par l’Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke (ACEVS). À ce jour, près de 500 personnes l'avaient signée. On demande au Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP et au ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette d'annuler la vente et de céder le terrain à la Ville de Sherbrooke .

Il y a un paradoxe dans tout ça. Le ministère de l'Environnement dit aux municipalités de protéger les boisés d'importance qui ont une belle valeur et d'un autre côté, le ministère de la Justice vend ou va vendre cette propriété extrêmement intéressante au niveau des boisés , dénonce l'un des membres de l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke ACEVS , Claude Cinq-Mars.