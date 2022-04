Une collecte des ordures moins fréquente suscite la grogne à Shawinigan

Il s’agit d’un changement devancé de quelques mois, selon le maire de Shawinigan, Michel Angers. Avec l’introduction d’une collecte des matières compostables au printemps 2023, il était déjà prévu que la collecte des ordures soit moins fréquente, ajoute-t-il.

Le maire indique que certains endroits ciblés, comme la 5e rue de la Pointe qui présente une plus forte concentration de commerces, continueront de bénéficier d’une collecte hebdomadaire.

Il fallait donner un contrat et des entrepreneurs, il n’y en avait pas beaucoup. En plus, les coûts étaient extrêmement chers donc c’est ce qui a pesé dans la balance , affirme Michel Angers.

« Tout changement heurte les us et coutumes des gens. Il y aura une certaine adaptation et on sera à l'écoute. On va entendre et s'il y a des situations hors de l’ordinaire ou déraisonnables, on va être en mesure de s’ajuster. »