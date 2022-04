Les croisières constituent-elles un pilier économique aussi important que l’on croit?

On fait aussi de l’information en format collation.

Le rapport préparé pour le groupe environnemental Stand.earth affirme que les dépenses du tourisme de croisière à Victoria ont totalisé environ 137 millions de dollars en 2019. Le tourisme hors croisière représente quant à lui pour l'économie de la région près de trois milliards de dollars par année, soit plus de 20 fois plus.

L'étude souligne également que le tourisme de croisière à Victoria représente près de 12 pour cent du nombre total de visiteurs, mais qu’il est responsable de moins de deux pour cent des dépenses touristiques de la région.

Un bateau de croisière au port de Victoria. Photo : Radio-Canada

La création d'emplois dans le Grand Victoria serait également 31 fois plus importante grâce au tourisme non relié aux croisières que celui issu de ces navires.

« Les navires de croisière ne participent pas à l'essor du tourisme autant qu'on le pensait. » — Une citation de Anna Barford, militante pour Stand.earth

Le rapport admet toutefois que le tourisme de croisière est économiquement important pour un petit nombre d'entreprises de la région.

C’est le cas pour la boutique de souvenirs Moose Crossing Gifts, croit David Duprat. L'arrivée des bateaux de croisière à Victoria est très importante pour l'économie de Victoria, ça stimule l'économie , affirme avec optimisme le commerçant.

Pas de dépenses locales en logement pour les croisiéristes

Transport Canada affirme que l’industrie des navires de croisière représente 4 milliards de dollars par an pour l’économie canadienne, des chiffres qui proviennent de la Cruise Lines International Association.

Des chiffres issus du vide , soutient Anna Barford. Lorsque les communautés du monde entier se mobilisent et mettent en place plus de réglementations sur les types de navires qui peuvent arriver et ce qu'ils peuvent faire à destination, nous constatons la force des autres types de tourisme.

Le navire de croisière AIDAdiva, arrive à Halifax le vendredi 19 octobre 2018. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

En Norvège, les autorités maritimes (Norwegian Marine Authorities NMA ), qui réglementent de façon stricte l'industrie, ont obtenu des résultats similaires grâce à une évaluation effectuée en 2019. Les croisiéristes ne dépensent pas d'argent pour le logement et le transport en Norvège, ils dépensent donc moins d'argent dans le pays par rapport aux autres vacanciers , explique Marit Nilsen, responsable des communications pour le Norwegian Marine Authorities NMA .

Le rapport conclut qu’il serait préférable de concentrer la plupart des efforts de la relance post-pandémie sur les touristes qui séjournent plus longtemps dans la capitale provinciale plutôt que sur les croisiéristes.