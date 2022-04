L’Alberta dévoile sa stratégie pour deux troupeaux de caribous menacés

Le gouvernement de l'Alberta a dévoilé sa stratégie de protection pour les troupeaux de caribous des bois de Cold Lake et de Bistcho Lake qui sont menacés dans le nord de la province, mais les critiques affirment que ces plans ne sont pas assez ambitieux pour protéger l'espèce.

L'accent est mis sur la coopération entre les utilisateurs industriels pour minimiser notamment la construction de routes et autres perturbations pour la faune. L’objectif est d’équilibrer l'utilisation humaine et les besoins de l'écosystème grâce à la gestion intégrée des terres.

Ce plan respecte notre engagement à prendre des mesures pour la protection du caribou tout en maintenant l'industrie et les emplois locaux et en bâtissant des collectivités solides, déclare le ministre de l'Environnement et des Parcs, Jason Nixon. Il est essentiel que ces plans soient élaborés en Alberta plutôt que de se voir imposer une approche unique par Ottawa.

En 2020, le gouvernement du Parti conservateur uni de l'Alberta a signé un accord avec les libéraux fédéraux pour restaurer les troupeaux de caribous des bois de la province, évitant ainsi une action en justice.

Carolyn Campbell de l'Association pour la nature de l’Alberta (Alberta Wilderness Association AWA ) se félicite de l'orientation générale des documents.

Cela reflète effectivement un véritable changement, attendu depuis longtemps et important pour un développement responsable , souligne-t-elle.

Cependant, elle trouve que ces plans manquent de précision sur la façon dont l’habitat sera maintenu et restauré.

Si nous ne faisons pas grand-chose au cours des cinq à dix prochaines années, cela entraînera des décisions difficiles , s’inquiète-t-elle.

Carolyn Campbell estime d’ailleurs qu'il faudra au moins 50 ans pour que les plans ramènent les chaînes de montagnes à 65 % d'habitat utilisable pour le caribou.

Un plan pas assez ambitieux

L'inventaire des puits de pétrole et de gaz abandonnés devrait diminuer de 15 % d'ici 2033. Les usines de sables bitumineux in situ doivent récupérer 5 % de leurs terres perturbées d'ici 2031 et 15 % d'ici 2042.

Les plans prévoient qu'il faudra au moins trois décennies pour remettre en état un quart des milliers de kilomètres de lignes sismiques qui jalonnent le paysage.

Les points de référence garantissent que pour empêcher la disparition des caribous, l'Alberta devrait empoisonner et abattre les loups pendant longtemps, insiste Carolyn Campbell. Ce n'est pas assez ambitieux alors que nous tuons des loups à un rythme effréné.