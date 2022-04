Une infirmière non vaccinée reprend du service après un long congé forcé

On fait aussi de l’information en format collation.

Ce lundi marque la fin du congé sans solde des employés non vaccinés des secteurs vulnérables de la province.

Liette Morris Harris travaille en dialyse au Centre de santé communautaire Saint-Joseph à Dalhousie, mais elle ne s'est pas présentée au travail depuis le 20 novembre.

Lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé la levée de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé plus tôt ce mois-ci, l’employeur de Liette Morris Harris l’a immédiatement contacté pour lui dire qu’elle pouvait revenir travailler.

Ça a été vraiment vite, parce que mon boss savait que j’attendais des nouvelles. On était constamment en contact , raconte celle qui a 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé.

« J’ai fait une petite danse. J’étais bien contente. Moi, c’est ça que je me suis battue pour. » — Une citation de Liette Morris Harris

Elle ne cache pas qu'elle a trouvé les derniers mois difficiles. J'étais rendu au bout, vraiment.

Un retour attendu, en raison de la pénurie

Le mois dernier, lors d'une entrevue à Radio-Canada, Liette Morris Harris a indiqué qu’elle souhaitait regagner son emploi pour travailler de nouveau auprès des personnes malades.

Liette Morris Harris travaille au Centre de santé communautaire Saint-Joseph à Dalhousie. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Liette Morris Harris est récemment entrée en contact avec la vice-présidente des ressources humaines chez Vitalité, Johanne Roy, pour lui faire part de la réalité des travailleurs non vaccinés en congé sans solde.

Il y a déjà un manque de personnel, donc ça met une charge de plus sur les autres qui sont déjà au travail , dit-elle.

« Il y a des congés de maladie, il y en a qui ont pogné la COVID. Ils avaient vraiment besoin de moi. » — Une citation de Liette Morris Harris

Liette Morris Harris souligne qu’avec les vacances estivales à l’horizon ainsi que les congés de maladie à la hausse, le retour au travail des travailleurs non vaccinés aidera tout le monde .

Surtout dans les petites unités comme le centre satellite de dialyse où elle travaille, qui n’est composé que de huit infirmières.

D'autres professionnels de la santé non vaccinés sont toujours sans nouvelles de leur employeur quant à un éventuel retour au travail.

Des mois difficiles pour plusieurs travailleurs

Financièrement, Liette Morris Harris ne s’est pas sentie obligée de trouver un nouvel emploi depuis novembre, contrairement à certaines de ses connaissances.

Il y en a qui ont changé leur capot de bord, car ils n’ont pas été capables de supporter le fait de ne plus avoir de revenus. Il y en a qui ont été obligés de faire banqueroute, perdre leur maison à cause de ça , lance-t-elle. J’ai été chanceuse d’une façon, parce que mon mari a une entreprise. Ça nous a bien aidés.

Une infirmière soigne un patient âgé qui reçoit une dialyse dans un hôpital (archives). Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Elle souligne qu’elle a quand même dû retirer son allocation de retraite, afin de passer à travers les mois d’hiver .

Le printemps venu, elle a néanmoins décidé d’envoyer son curriculum vitae à des employeurs. J’étais rendu au bout , explique-t-elle.

Elle a fait face à des refus, notamment en raison de son refus de se plier à la vaccination obligatoire.

Un retour la tête basse pour certains

La semaine dernière, Liette Morris Harris est retournée brièvement sur son lieu de travail, pour récupérer ses cartes d’accès. C’était la première fois qu’elle s’y rendait depuis l'automne dernier.

Pour cette infirmière, la possibilité d’exercer à nouveau son métier est une source de joie.

Le sentiment de victoire n’est cependant pas unanime chez les travailleurs non vaccinés du secteur de santé. [Il y en a qui] ont une crainte que ça va se reproduire [et] ils ne peuvent plus aller là avec confiance , avance-t-elle.

Liette Morris Harris affirme également que certains ont peur de se faire pointer du doigt. Ce n’est pas tout le monde qui retourne avec la tête haute .

De son côté, elle est prête à retourner travailler.

On avait des plans, et le fait de ne pas travailler, ça a mis un peu de doutes sur nos plans futurs. Mais là, on va de l’avant , conclut-elle.

