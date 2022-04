Main-d’œuvre : l’Ontario permet la création de nouveaux programmes collégiaux

Le gouvernement provincial en a fait l'annonce, lundi après-midi, par voie de communiqué.

Ces nouveaux programmes doivent se concentrer sur les domaines techniques où la pénurie de travailleurs se fait le plus sentir. La province précise que ces nouveaux programmes doivent être distincts de l'offre de cours des universités.

Ces programmes doivent viser à former des travailleurs très qualifiés en technologie dans les secteurs des soins de santé, du numérique, des données, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de l'automatisation des processus , entre autres.

Pour favoriser la croissance et la transformation du secteur automobile ontarien, le gouvernement cherchera également à proposer des programmes qui contribueront à former les talents nécessaires à la construction de véhicules électriques, autonomes et connectés, ainsi que des programmes visant à soutenir le perfectionnement des travailleurs qui participeront à la construction de l'infrastructure, des routes et des transports en commun de la province , peut-on lire dans le communiqué.

Ces programmes d'études mèneront à un grade et pourront durer entre trois et quatre ans, ajoute-t-on dans le communiqué.

Des réactions favorables

Lyne Michaud, vice-présidente à l'enseignement au Collège Boréal, dans le Nord de l'Ontario, est très heureuse de l'annonce de lundi.

On est très, très contents de cette bonne nouvelle , a-t-elle expliqué en entrevue à Radio-Canada.

Il s'agira de programmes de cours qui visent une discipline appliquée. [...] Il faut que [les nouveaux programmes] soient axés sur la carrière dans [...] des domaines où il y a une grande pénurie en ce moment à l'Ontario, où il y a une grande demande des employeurs , a précisé Mme Michaud.

La direction du Collège Algonquin, qui a des campus dans l'Est de l'Ontario, a elle aussi réagi favorablement à l'annonce dans un communiqué publié lundi.

Actuellement, la plupart des programmes offerts dans les collèges sont des programmes menant à un diplôme. Avant l'annonce d'aujourd'hui, les collèges n'étaient autorisés à décerner des grades qu'aux finissants de leurs programmes de spécialisation de quatre ans axés sur la carrière , peut-on lire dans le communiqué du collège.