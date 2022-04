COVID-19 : 2 décès supplémentaires dans l’est ontarien, 1 en Outaouais et aucun à Ottawa

Aucun décès supplémentaire lié à la COVID-19 n'est déploré lundi par Santé publique Ottawa (SPO). Les autorités de santé en rapportent cependant deux de plus dans l'est ontarien et un en Outaouais.

Ce sont 502 personnes qui ont été infectées par le virus au cours de la fin de semaine à Ottawa, mais ce chiffre est cependant sous-estimé en raison de la capacité de dépistage.

Santé publique Ottawa SPO rapporte également deux hospitalisations liées à la COVID-19 de moins que vendredi, pour un total de 17. Une personne de plus se trouve aux soins intensifs.

Au total, depuis le début de la crise sanitaire, 765 décès liés à la maladie sont survenus dans la capitale fédérale.

Pour l'heure, 1857 cas sont actifs à Ottawa, et 39 éclosions sont en cours dans les milieux institutionnels, selon Santé publique Ontario SPO .

Le Bureau de santé de l’Est de l'Ontario (BSEO) rapporte quant à lui deux décès supplémentaires depuis sa mise à jour de vendredi, portant le bilan total à 219 décès liés à la maladie depuis mars 2020.

Six personnes sont aussi hospitalisées sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO , et 18 éclosions sont en cours.

À l’échelle de l’Ontario, de 100 000 à 120 000 personnes seraient infectées chaque jour en ce moment, selon le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19. Selon la Santé publique de la province, le retrait de l’obligation de porter le masque dans les lieux publics aurait également entraîné une augmentation des cas de coronavirus et des hospitalisations.

Un décès de plus en Outaouais

En Outaouais, 254 nouveaux cas ont été enregistrés au cours de la fin de semaine, indique l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Ce chiffre représente toutefois une sous-évaluation des infections, compte tenu de l’accès restreint aux tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Le nombre de cas actifs est maintenant établi à 855 dans la région.

La santé publique rapporte six hospitalisations supplémentaires. Au total, trente-huit personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. L'Institut national de santé publique du Québec INSPQ fait état d'un nouveau décès en Outaouais.

Depuis le début de la pandémie, 37 458 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais, et 295 décès sont survenus.

La santé publique du Québec fait quant à elle état de 1793 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures, soit 85 de plus que la veille.

Vaccins et 4e dose

En date de lundi, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu 2 doses de vaccin contre la COVID-19, et 53 % en ont reçu 3, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La 4e dose de vaccin contre la COVID-19 est maintenant disponible pour tous les Québécois âgés de 60 ans et plus.